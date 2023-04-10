Свердловских студентов приглашают бесплатно на футбольный матч "Урал" — ЦСКА

Студенты-болельщики "Урала" могут посетить домашний матч с ЦСКА бесплатно. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" в матче 23 тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 15 апреля. Всех студентов Свердловской области приглашают на матч бесплатно, говорится на официальном сайте футбольного клуба.

"Игра состоится 15 апреля на "Екатеринбург Арене". Билеты уже можно получить в вашем вузе или колледже. Детали можно уточнить у своего руководства", — сообщается на сайте ФК "Урал".

Кроме того, ученики детских школ ФК "Урал" посещают домашние матчи бесплатно. Всем остальным необходимо купить билеты, которые доступны в продаже по цифровой Карте болельщика.

Карта болельщика нужна для посещения игр Мир РПЛ и финала Кубка России. Оформить Fan ID можно полностью дистанционно, без посещения МФЦ. Для этого нужно подать заявку на Госуслугах или в специальном приложении "Госуслуги. Карта болельщика". В этом случае потребуется подтвержденная учетная запись на портале, действительный загранпаспорт нового поколения (на 10 лет) и любой современный смартфон.

Напомним, "Урал" проиграл "Ахмату" в матче 22 тура Мир РПЛ. Матч проходил в Грозном и закончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу хозяев.