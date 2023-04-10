«У нас было меньше желания»

"Урал" не может забить в третьей игре чемпионата России подряд. Фото: Пресс-служба «Урала»

Екатеринбургский «Урал» потерпел поражение в матче 22-го тура чемпионата России. «Шмели» в Грозном уступили местному «Ахмату» – 0:2.

Екатеринбуржцы продолжают идти в крайне плотном графике. Из-за участия в Кубке России команде Виктора Гончаренко приходится играть по два матча на неделе, и это, конечно, сказывается на физическом состоянии футболистов. Поэтому тренерский штаб «Урала» вынужден проводить ротацию игроков. Так, в стартовом составе на матч с «Ахматом» на фланге атаки появился Евгений Татаринов, для которого это было первое появление с первых минут в составе «Урала». Также на поле вышел Вячеслав Подберезкин, в последний раз он получал игровое время в октябре в матче против «Крыльев Советов».

Плотный график находит отражение не только на функциональном, но и на психологическом состоянии игроков. Еще во вторник команда одержала важнейшую победу в Кубке России над «Спартаком», оставив там все эмоции, а в субботу предстояла игра с «Ахматом». В Грозном эмоций екатеринбуржцам не хватило, и игра пошла по сценарию хозяев.

Уже на четвертой минуте грозненцы вышли вперед. Бернард Бериша вошел в штрафную площадь «Урала», разобрался с Даниэлем Мишкичем и сделал отличную передачу на Евгения Харина, который с близкого расстояния поразил ворота Ильи Помазуна – 1:0.

«Урал» долго входил в игру, моментов у чужих ворот было немного. Самый выгодный шанс был у Евгения Татаринова, но ему не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы переправить мяч в ворота после передачи партнера.

Во втором тайме «Ахмату» удалось отличиться еще раз. Даниэль Мишкич ошибся в передаче и отправил Беришу один на один с Помазуном. Нападающий «Ахмата» переправил мяч в сетку и увеличил преимущество своей команды – 2:0. До конца матча «шмели» создали несколько полумоментов, но забить так и не смогли.

«Ахмат» становится для «Урала» сложным соперником. В последний раз «шмели» выигрывали у футболистов из Грозного в 2019 году, с тех пор команды провели между собой семь встреч, четыре раза победил «Ахмат», в трех была зафиксирована ничья. Есть в составе «Ахмата» и особый специалист по «Уралу» – Бернард Бериша. В сентябре в Екатеринбурге Бериша принес «Ахмату» победу уже в компенсированное арбитром время, а в Грозном Бернард поучаствовал в обоих забитых мячах.

Это был второй матч «Урала» в чемпионате России, когда командой с бровки управлял Александр Ермакович. Помощник Виктора Гончаренко замещает белорусского специалиста на время его трехматчевой дисквалификации.

Для «Урала» это было третье подряд поражение в чемпионате России. Сначала екатеринбуржцы проиграли «Динамо» (0:1), а затем «Зениту» (0:2). После 22 туров «шмели» по-прежнему занимают 10-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.

Следующий матч «Урал» проведет на своем поле. В ближайшую субботу в рамках чемпионата страны он сыграет с московским ЦСКА. Начало встречи – в 18:30.«Урал» перед игрой разместил на своем сайте призыв к болельщикам: «Друзья, 4 апреля наша команда добилась победы над «Спартаком»​. Вы создали потрясающую атмосферу, которая стала мотиватором для игроков. Давайте снова повторим футбольный праздник!»Клуб также решил сделать подарок для студентов. Все учащиеся вузов и колледжей Свердловской области могут посмотреть игру с ЦСКА БЕСПЛАТНО. Билеты выдаются в учебных заведениях (уточняйте детали у своего руководства).Важно: для посещения матчей чемпионата РПЛ нужна карта болельщика.

Комментарий Александр Ермакович, тренер «Урала»: – Надо разбираться, почему ничего не получилось. Наверное, повлиял первый быстрый гол. Такое ощущение было, будто мы получили порцию неуверенности и не смогли восстановиться. Все было как‑то впопыхах, не могли разобраться. Но самая главная причина, что желания у нас было поменьше. Надеюсь, что восстановим силы и хорошо подготовимся к следующей игре.