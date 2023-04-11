«Синара» и «Ухта» выбрали друг друга

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб «Синара» завершил выступление в регулярном чемпионате Суперлиги на четвертом месте. В последнем туре подопечные Павла ЧИСТОПОЛОВА дважды сыграли вничью с «Ухтой» и теперь встретятся в первом раунде плей-офф с этой же командой.

Перед заключительным туром «Синара» шла на третьей позиции в турнирной таблице, уступая «КПРФ» и «Норильскому никелю», «Ухта» же располагалась на пятом месте.

В первой игре в Екатеринбурге зрителям долго пришлось ждать забитых мячей. Первый тайм прошел без голов, зато во втором команды активизировались в атаке и начали реализовывать свои моменты. Гостям удалось отличиться трижды подряд, тем самым поставив «Синару» на грань поражения: дубль оформил Бруно, еще один гол на счету Педалы. Но екатеринбуржцы нашли в себе силы вернуться в игру. Сначала Сергей Сорокин отыграл один мяч, а в концовке «Синара» выпустила пятого полевого, что принесло результат. Максим Герасимов за 35 секунд до финальной сирены сократил отставание до минимума, а Дмитрий Прудников принес своей команде ничью за 12 секунд до конца встречи – 3:3.

Во второй игре тренерский штаб «Синары» дал отдохнуть своим лидерам и подключил к основе игроков из дубля. И екатеринбургская молодежь оправдала доверие наставников. «Синара» дважды вела по ходу встречи (отличились Григорий Валеев и Максим Окулов), но гости сумели добиться ничейного результата и в ответном матче – 2:2.

– У нас сегодня было много молодежи, – отметил после встречи Павел Чистополов. – Ребята очень неплохо смотрелись, создавали моменты. Единственное – в концовке, когда уже подустали, начали ошибаться. Первый тайм хорошо играли. А вот во втором уже подсели, тяжело им еще пока чувствовать, входить в игру правильно. Но все равно они молодцы. Сейчас стартует самое интересное и вкусное – плей-офф, в котором все начинается заново.

По итогам регулярного чемпионата «Синара» заняла четвертое место, а «Ухта» осталась на пятой позиции и досталась в соперники екатеринбуржцам. Четвертьфинальные серии до трех побед стартуют 24 и 25 апреля, первые две игры пройдут в Екатеринбурге. Интересно, что «Ухта» всего дважды выигрывала у «Синары», причем один раз – в нынешнем сезоне. На счету «Синары» 23 победы в 27 встречах, и, конечно, екатеринбуржцы являются фаворитами в этом противостоянии.

В других четвертьфинальных парах Суперлиги сыграют «КПРФ» и «Новая генерация», «Норильский никель» и «Тюмень», а также «Газпром-Югра» и «Торпедо».

Наши в сборной Тренерский штаб сборной России определился с составом на учебно-тренировочный сбор в Сербии, который стартовал вчера и завершится 16 апреля. В рамках этого сбора команда сыграет два матча против сборной Сербии. В преддверии плей-офф Суперлиги тренерский штаб национальной команды не стал вызывать лидеров сборной, а сделал выбор в пользу тех, кто хорошо себя проявил в последних матчах чемпионата России и при этом получал мало игрового времени в сборной. Всего в расположение команды были вызваны 12 игроков, в том числе два представителя «Синары» – Максим Герасимов и Григорий Валеев.