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15 апреля 2023, 20:27

"Урал" в Екатеринбурге уступил ЦСКА в чемпионате России

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" потерпел поражение в домашнем матче чемпионата России. "Шмели" на своем поле уступили ЦСКА — 1:2.

Старт встречи остался за хозяевами. Эрик Бикфалви имел отличный момент, чтобы открыть счет, но Игорь Акинфеев свою команду выручил. А гости сумели реализовать практически первый свой шанс. Антон Заболотный открылся в штрафной площади "Урала" и в одно касание переправил мяч в ворота. 

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом ЦСКА, а в начале второго тайма армейцы забили второй. Получили гости право на пенальти, и Федор Чалов сделал счет 2:0. После этого инициатива перешла к "Уралу", "шмели" отыграли один мяч: Рай Влут был точен с пенальти. До конца тайма екатеринбуржцы создали много голевых моментов, но сравнять счет не удалось — 2:1 в пользу ЦСКА. 

Уже в среду, 19 апреля, команды встретятся вновь. В рамках Кубка России "Урал" и ЦСКА проведут матч в Москве. 

Областная газета Свердловской области

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