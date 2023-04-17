«Не хотим принимать достойное поражение»

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» провел первую из трех запланированных на ближайшие три недели встреч с московским ЦСКА. В рамках 23-го тура чемпионата России команды сыграли в Екатеринбурге, матч завершился победой армейцев – 2:1.

Неудобный соперник

Жеребьевка и календарь матчей чемпионата и Кубка России вновь подарили «Уралу» несколько матчей с одним и тем же соперником за короткий период времени. В марте «шмели» трижды встретились со «Спартаком»: сначала сыграли вничью в рамках чемпионата (2:2), а затем провели две игры в полуфинале «Пути РПЛ» Кубка России, по сумме которых «шмели» оказались сильнее (1:1 и 2:1). Теперь аналогичная ситуация возникла с ЦСКА. У екатеринбуржцев с армейцами был запланирован поединок на 15 апреля, к нему добавились две игры в финале «Пути РПЛ» Кубка страны (19 апреля и 3 мая).

Из всех топовых российских команд ЦСКА является для «Урала» одной из самых неудобных. С момента возвращения екатеринбургской команды в элиту российского футбола клубы встречались между собой 17 раз: «шмели» победили лишь однажды (в этом сезоне в рамках группового этапа Кубка России в серии пенальти, пять раз была зафиксирована ничья и 11 побед на счету московской команды.

Потеря очков и Газинского

«Шмели» начали матч очень активно, много владели мячом, создавали моменты. Уже на седьмой минуте екатеринбуржцы могли выйти вперед, Эрик Бикфалви выскочил один на один с Игорем Акинфеевым и пробил низом, но Игорь выручил свою команду, отбив довольно сложный удар. А вот армейцы своим шансом воспользовались: Бактиер Зайнутдинов сделал подачу в штрафную хозяев, где Антон Заболотный сыграл на опережение и переправил мяч в ворота – 1:0.

На этом неприятности «Урала» не закончились. Буквально через несколько минут после пропущенного мяча екатеринбуржцы были вынуждены провести замену. Юрий Газинский, только-только вернувшийся в строй, столкнулся с Игорем Акинфеевым и упал на газон, держась за плечо. Юрий не смог продолжить матч, более того, после игры «Урал» заявил о том, что для Газинского сезон закончен, и футболисту, возможно, потребуется операция. Кстати, в 2019 году Юрий уже получал точно такую же травму, находясь в расположении сборной России.

До конца первого тайма каждая из команд имела по неплохому моменту, но самый опасный был создан «Уралом» уже в компенсированное время. «Шмели» заработали штрафной удар, к мячу подошел Рай Влут и нанес мощный удар в перекладину. Несколько сантиметров ниже – и на перерыв команды бы ушли при ничейном результате.

Во втором тайме в игру активно вступили арбитры. На 58-й минуте в матче возникла пауза, после которой Владислав Безбородов отправился смотреть повтор эпизода. Главный судья увидел нарушение со стороны игрока «Урала» и назначил в ворота хозяев пенальти, который реализовал Фёдор Чалов. А через семь минут пенальти поставили уже в другие ворота, и Рай Влут, переиграв Игоря Акинфеева, сократил отставание. Но большего «Уралу» – как он ни старался – сделать не удалось: 2:1 в пользу ЦСКА.

Статистика противоречива

Интересно, что по статистическим показателям команды были практически равны: 12:12 по ударам, 9:7 по угловым в пользу хозяев. За «Уралом» осталось и владение мячом – 52 на 48. Но главные цифры этой игры за армейцами – два забитых мяча против одного.

– При равной игре, которая могла склониться как в одну сторону, так и в другую, мы проиграли. У нас было достаточно моментов, чтобы на один-два гола больше, чем мы сделали это. Мы не хотим принимать это как достойное поражение, нам нужны очки и победы, – сказал на послематчевой пресс-конференции второй тренер «Урала» Александр Ермакович, который заменяет дисквалифицированного на три игры Виктора Гончаренко.

После 23 туров чемпионата России «Урал» опустился на 11-е место, пропустив вперед «Локомотив», который в весенней части выигрывает практически у всех соперников. «Шмели» имеют в своем активе 25 очков, столько у «Крыльев Советов», которые идут на 12-м месте.

В чемпионате России следующий матч екатеринбуржцы проведут дома. 23 апреля «Урал» примет «Ростов». А ближайший матч состоится уже завтра: 19 апреля в Москве «шмели» вновь сыграют с ЦСКА, но уже в Кубке России.

Эффект Гончаренко «Урал» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России. Три из них пришлись на дисквалификацию главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко, которую он получил в игре против «Динамо». В матчах против «Зенита» (0:2), «Ахмата» (0:2) и ЦСКА (1:2) командой с бровки управлял Александр Ермакович – помощник Виктора Гончаренко, и в этих встречах «Урал» проиграл. А вот на кубковый матч против «Спартака» дисквалификация не распространялась, Виктор Гончаренко руководил своими подопечными самостоятельно, «шмели» добились победы. Трехматчевый штраф Виктора Гончаренко закончился, в следующих играх он будет у руля команды.

Не те цвета В матче против ЦСКА «Урал» вышел в оранжево-черной форме. Изначально этот комплект был основным домашним, с ним «шмели» вошли в сезон. Но он оказался для екатеринбуржцев несчастливым: из семи матчей в нем на старте сезона «Урал» проиграл шесть и один раз сыграл вничью. После этого основным комплектом стала черная форма, и «шмели» провели в ней 20 матчей, 12 из которых выиграли и еще четыре сыграли вничью. В белом гостевом комплекте у «Урала» пять матчей, в которых две победы, два поражения и одна ничья.

Поражение от ЦСКА в оранжево-черной форме стало для «Урала» седьмым в восьми матчах. Действительно, несчастливая форма.