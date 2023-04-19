Темы дня

Спорт / Футбол
19 апреля 2023, 22:59

"Урал" сыграл вничью с ЦСКА в первом матче финала "Пути РПЛ" Кубка России

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" сыграл вничью в первом матче финала "Пути РПЛ" Кубка России с московским ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Виктор Гончаренко, вернувшийся к управлению командой после дисквалификации, выпустил в стартовом составе весь атакующий потенциал команды: Эрика Бикфалви, Лазара Ранджеловича, Алексея Каштанова, Рая Влута. Однако инициативой в первом тайме владел ЦСКА. Армейцы контролировали мяч, создавали моменты, но забить не могли. Голкипер "Урала" Илья Помазун неоднократно выручал свою команду и не дал сопернику отличиться.

Во втором тайме "Урал" отодвинул игру от своих ворот. Стало больше борьбы в центре поля, борьбы за инициативу. В одном из таких эпизодов Даниэль Мишкич перехватил мяч и начал голевую атаку своей команды. Эрик Бикфалви скинул мяч в чужой штрафной на Андрея Егорычева, который мощно пробил по воротам. С ударом Егорычева Игорь Акинфеев справился, а вот с добиванием Бикфалви — нет. Казалось, что "Урал" доведет игру до победы, но в игру вмешались арбитры. В концовке встречи в ворота екатеринбургской команды назначили пенальти, и Хесус Медина сравнял счет — 1:1.

Судьба путевки в Суперфинал Кубка России решится в ответном матче. Он состоится в Екатеринбурге 3 мая.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.04.2023, 22:59 / Спорт
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА в первом матче финала "Пути РПЛ" Кубка России
19.04.2023, 21:36 / Общество
Владимир Якушев с рабочим визитом побывал в Каменске-Уральском
19.04.2023, 21:00 / Культура
Стали известны участники Ural Music Night
19.04.2023, 20:45 / Политика
Владимир Путин включил Владимира Якушева и Евгения Куйвашева в состав Совета по развитию местного самоуправления
19.04.2023, 19:37 / Спорт
Свердловские спортсмены завоевали четыре медали в первый день чемпионата Европы по самбо