Квартет сильнейших

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России. Встреча с ЦСКА проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Атакующий состав

За пять дней команды встретились между собой уже во второй раз. В субботу, 15 апреля, «Урал» и ЦСКА сыграли в Екатеринбурге в рамках чемпионата России, и тогда в напряженной борьбе сильнее оказались армейцы – 2:1. Но Кубок России (особенно на той стадии, когда до Суперфинала остался всего один шаг) – отдельная мотивация для обеих команд.

Наставник ЦСКА Владимир Федотов, уроженец города Михайловска Свердловской области, по сравнению с субботним матчем сделал всего одну перестановку в стартовом составе: вместо Бактиера Зайнутдинова с первых минут на поле появился Хорхе Карраскаль. А вот тренер «Урала» Виктор Гончаренко заметно изменил и схему игры, и состав своей команды. Белорусский специалист выпустил на поле весь атакующий потенциал команды. В нападении появились Эрик Бикфалви и Алексей Каштанов, к ним присоединились Рай Влут и Лазар Ранджелович. В общем, Виктор Гончаренко был настроен на эту игру крайне решительно.

Не обошлось без пенальти

Первый тайм, несмотря на атакующий состав «Урала», полностью остался за ЦСКА. Армейцы по-хозяйски владели мячом, создавали моменты и вполне могли рассчитывать на два-три забитых мяча. Но героем первой половины игры (а в последствии и всего матча) стал голкипер «Урала» Илья Помазун, не раз выручавший екатеринбуржцев в тяжелых ситуациях. Наверное, тренерский штаб ЦСКА после таких игр крепко задумается над тем, продлевать ли летом аренду Помазуна или нет: контракт Ильи принадлежит армейскому клубу.

Во втором тайме «Уралу» удалось отодвинуть игру от своих ворот, стало больше единоборств. У екатеринбуржцев в атаке активнее всех был Эрик Бикфалви, который и прессинг подключал, и моменты создавал. Именно он и стал автором первого гола в этом матче. Даниэль Мишкич перехватил мяч в центре поля, дотащил его до чужой штрафной и сделал подачу. Там Бикфалви красиво сбросил мяч под удар Андрею Егорычеву. С его ударом Игорь Акинфеев сумел справиться. А вот с добиванием Эрика – нет.

«Уралу» оставалось только продержаться 20 минут до финального свистка. Хозяева, прогнозируемо, устроили навал на ворота «шмелей», но до каких-то опасных моментов дело не доходило. За две минуты до конца основного времени в штрафной «Урала» дважды упал Антон Заболотный, показывая арбитру, что было нарушение правил. Рефери не отреагировал ни на одно из падений, но при этом ассистенты на ВАР позвали его смотреть повтор эпизода. За одно из падений Кирилл Левников в итоге назначил пенальти в ворота «Урала», который реализовал Хесус Медина – 1:1.

– Понимали, что нас ждет, что будет тяжелый матч, – отметил после игры Виктор Гончаренко. – Нужно было избежать собственных ошибок, как в эпизоде с пропущенным в Екатеринбурге голом. Были моменты, когда Илья Помазун нас выручал, но я считаю, что в этих эпизодах он и должен был спасать. Во втором тайме стали играть лучше, сумели забить, но, к сожалению, не удержали победу. При этом хорошо, что серия перемещается в Екатеринбург при равном счете, не нужно будет отыгрываться, будем просто играть в свой футбол.

Все решится в Екатеринбурге

В Кубке России остались всего четыре команды. «Урал» и ЦСКА сыграют между собой ответную игру финала «Пути РПЛ» 3 мая в Екатеринбурге, по ее итогам определится первый суперфиналист турнира. В нижней части сетки плей-офф, которая называется «Путь регионов», определились участники первого финального этапа. «Краснодар» на своем поле в серии послематчевых пенальти одолел «Крылья Советов» и остался в турнире. Соперником «быков» станет представитель Первой лиги (ФНЛ) – «Акрон» из Жигулевска, который сотворил очередную сенсацию в турнире. Ранее «Акрон» оказался сильнее трех московских представителей Премьер-лиги – «Торпедо», «Локомотива» и «Динамо». На этот раз под раздачу попал и московский «Спартак». «Акрон» одержал победу над одной из сильнейших команд страны (2:1) и пробился в финальный этап «Пути регионов». «Краснодар» и «Акрон» сыграют между собой один матч, победитель выйдет во второй финальный этап. Победитель пары «Урал» – ЦСКА получит прямую путевку в Суперфинал Кубка России, а проигравший сыграет с победителем пары «Акрон» – «Краснодар» за право попасть в Суперфинал турнира.

Мнение Известный в прошлом футбольный арбитр Игорь Федотов уже давно ведет в социальных сетях группу, в которой подробно разбирает спорные эпизоды российских матчей. Не обошел стороной он и встречу ЦСКА – «Урал» и высказался о назначенном в ворота екатеринбургской команды пенальти. – Считаю, что в данном эпизоде следовало продолжить игру. Да, игрок «Урала» обхватил руками Заболотного, но не заваливал его. Заболотный почувствовал руки, отставил ноги сзади и упал, не пытаясь двигаться к мячу (по-простому — нарисовал). Думаю, что Мешкову (ВАР) не стоило вмешиваться в этом эпизоде. Правильное решение – продолжить игру, – отметил Игорь Федотов.

Следующий матч «Урал» проведет в рамках чемпионата России. В воскресенье, 23 апреля, «шмели» на своем поле примут вторую команду турнира – «Ростов». «Ваша поддержка нам всегда необходима. Ждем вас на домашней игре с «Ростовом» в воскресенье», – обратился клуб ко всем фанатам. Напомним, что билеты на матч можно приобрести на официальном сайте «Урала» – ticket.fc-ural.ru. Для посещения этой игры необходимо оформить карту болельщика. Подробная инструкция по оформлению карты есть на портале «Госуслуги».