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Спорт / Футбол
23 апреля 2023, 14:53

Получить Fan ID можно прямо перед матчем в мобильном пункте МФЦ у "Екатеринбург Арены"

  Данил Паливода
"Екатеринбург Арена"

Процедура оформления Fan ID проходит быстро. Фото: Николай Яблонский

Сегодня "Урал" на домашней площадке в Екатеринбурге принимает "Ростов". "Областная газета" рассказывает, как можно быстро оформить Fan ID. 

В день домашних матчей "шмелей" у центрального входа на "Екатеринбург Арену" работает мобильный пункт МФЦ, где можно оформить карту болельщика.

Фото: Николай Яблонский

Вдоль стадиона установлены разъяснительные стенды. Работают волонтеры, рассказывающие, где и как можно оформить карту. 

Фото: Николай Яблонский
Фото: Николай Яблонский

В офисе МФЦ одновременно работают порядка 15 специалистов. Поэтому очередей практически нет.

Фото: Николай Яблонский

Здесь же можно распечатать бумажный билет. У главного редактора "Областной газеты" Александра Лакедемонского вся процедура получения паспорта болельщика заняла порядка 8 минут. 

Фото: Николай Яблонский

Напомним, Кабмин РФ подготовил проект постановления по упрощенному получению Fan ID. 

Областная газета Свердловской области

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