Получить Fan ID можно прямо перед матчем в мобильном пункте МФЦ у "Екатеринбург Арены"

Сегодня "Урал" на домашней площадке в Екатеринбурге принимает "Ростов". "Областная газета" рассказывает, как можно быстро оформить Fan ID.
В день домашних матчей "шмелей" у центрального входа на "Екатеринбург Арену" работает мобильный пункт МФЦ, где можно оформить карту болельщика.
Вдоль стадиона установлены разъяснительные стенды. Работают волонтеры, рассказывающие, где и как можно оформить карту.
В офисе МФЦ одновременно работают порядка 15 специалистов. Поэтому очередей практически нет.
Здесь же можно распечатать бумажный билет. У главного редактора "Областной газеты" Александра Лакедемонского вся процедура получения паспорта болельщика заняла порядка 8 минут.
Напомним, Кабмин РФ подготовил проект постановления по упрощенному получению Fan ID.