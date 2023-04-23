Темы дня

Спорт / Футбол
23 апреля 2023, 16:01

"Урал" в Екатеринбурге уступил "Ростову"

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Футбольный клуб "Урал" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате России. "Шмели" в Екатеринбурге уступили "Ростову" — 1:3.

В начале встречи было много борьбы и единоборств. "Ростов" воспользовался своим первым же шансом в матче и открыл счет. Максим Осипенко перехватил передачу Дениса Кулакова, дотащил мяч до штрафной "Урала" и сделал передачу на Николая Комличенко, который с близкого расстояния поразил ворота хозяев — 1:0.

Фото: Павел Ворожцов

Надо сказать, что в первом тайме арбитр встречи Павел Кукуян отменил два гола "Урала". Сначала он разглядел фол со стороны Эрика Бикфалви в моменте, когда румын делал голевую передачу на Лазара Ранджеловича. А затем отменил и гол самого Бикфалви, после просмотра повтора зафиксировав игру рукой в начале атаки у Рая Влута.

Фото: Павел Ворожцов

Второй тайм вновь начался с судейского вмешательства. Николай Комличенко пробил по воротам, Мингиян Бевеев вынес мяч с линии ворот, но вновь после просмотра видеоповтора арбитр посчитал, что мяч пересек линию ворот — 2:0.

Фото: Павел Ворожцов

После этого "Урал" больше владел мячом, создавал моменты и все же сумел забить: Даниэль Мишкич после подачи углового переправил мяч в ворота гостей.

Фото: Павел Ворожцов

Но сравнять счет в оставшиеся десять минут "шмелям" не удалось.  Более того, на 86-й минуте в ворота "Урала" был назначен пенальти, который реализовал Максим Осипенко — 3:1.

Следующий матч "Урал" проведет на выезде. 29 апреля команда Виктора Гончаренко сыграет с "Краснодаром".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.04.2023, 17:07 / Экономика
Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым работает в Узбекистане
23.04.2023, 16:37 / Общество
Число бюджетных мест по медицинским и инженерным специальностям планируют увеличить в вузах и колледжах России
23.04.2023, 16:15 / Культура
Свердловские школьники победили на Международном конкурсе "Мои герои. Музыка Победы"
23.04.2023, 16:01 / Спорт
"Урал" в Екатеринбурге уступил "Ростову"
23.04.2023, 15:15 / Общество
Кластер "Домна" представил нового уральского дизайнера