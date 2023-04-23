"Урал" в Екатеринбурге уступил "Ростову"

Фото: Павел Ворожцов

Футбольный клуб "Урал" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате России. "Шмели" в Екатеринбурге уступили "Ростову" — 1:3.

В начале встречи было много борьбы и единоборств. "Ростов" воспользовался своим первым же шансом в матче и открыл счет. Максим Осипенко перехватил передачу Дениса Кулакова, дотащил мяч до штрафной "Урала" и сделал передачу на Николая Комличенко, который с близкого расстояния поразил ворота хозяев — 1:0.

Фото: Павел Ворожцов

Надо сказать, что в первом тайме арбитр встречи Павел Кукуян отменил два гола "Урала". Сначала он разглядел фол со стороны Эрика Бикфалви в моменте, когда румын делал голевую передачу на Лазара Ранджеловича. А затем отменил и гол самого Бикфалви, после просмотра повтора зафиксировав игру рукой в начале атаки у Рая Влута.

Фото: Павел Ворожцов

Второй тайм вновь начался с судейского вмешательства. Николай Комличенко пробил по воротам, Мингиян Бевеев вынес мяч с линии ворот, но вновь после просмотра видеоповтора арбитр посчитал, что мяч пересек линию ворот — 2:0.

Фото: Павел Ворожцов

После этого "Урал" больше владел мячом, создавал моменты и все же сумел забить: Даниэль Мишкич после подачи углового переправил мяч в ворота гостей.

Фото: Павел Ворожцов

Но сравнять счет в оставшиеся десять минут "шмелям" не удалось. Более того, на 86-й минуте в ворота "Урала" был назначен пенальти, который реализовал Максим Осипенко — 3:1.

Следующий матч "Урал" проведет на выезде. 29 апреля команда Виктора Гончаренко сыграет с "Краснодаром".