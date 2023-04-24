Судейский бенефис

Эрик Бикфалви отчаянно доказывает арбитру, что его гол был забит по правилам. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» не сумел набрать очки в 24‑м туре чемпионата России. «Шмели» на своем поле уступили второй команде турнира – «Ростову» (1:3). Судья Павел КУКУЯН по ходу игры дважды прибегал к системе VAR, в результате чего засчитал неочевидный мяч в ворота екатеринбуржцев и не засчитал гол хозяев. Еще одно взятие ворот гостей арбитр отменил сам.

Матчи – раз в четыре дня

«Урал» продолжает играть в очень плотном графике. Матчи чемпионата страны чередуются с встречами Кубка России, встреча с «Ростовом» стала для екатеринбуржцев уже шестой в апреле, то есть «шмели» играют раз в четыре дня. Учитывая постоянные перелеты, на тренировочный процесс времени у команды практически не остается. И здесь же стоит сказать, что в соперниках у «Урала» в этом месяце сплошь топовые российские клубы (за исключением, пожалуй, «Ахмата», хотя грозненский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице и у себя дома играет крайне хорошо). «Шмели» проиграли в чемпионате «Зениту», «Ахмату» и ЦСКА, при этом в полуфинале «Пути РПЛ» обыграли «Спартак» (2:1) и сыграли вничью с ЦСКА в первой игре финала «Пути РПЛ». И все это меньше чем за календарный месяц.

На этом приключения екатеринбургской команды не закончились: в гости к «Уралу» пожаловала вторая команда чемпионата – «Ростов». С подопечными Валерия Карпина «шмели» встречались в самых первых матчах весенней части сезона в рамках плей-офф Кубка России, и тогда екатеринбуржцы по сумме двух встреч оказались сильнее (1:1 и 2:1). В отличие от «Урала», «Ростов» сосредоточился только на чемпионате и набрал неплохой ход: в последних пяти играх одержал три победы и дважды сыграл вничью (одна из них – с «Зенитом»).

В игре с «Ростовом» Виктор Гончаренко не смог рассчитывать на Алексея Каштанова, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек. Поэтому место в атаке занял Эрик Бикфалви, которому помогали Лазар Ранджелович, Андрей Егорычев и Рай Влут.

«Не можем втянуться с первых минут»

«Ростов» по-хозяйски начал встречу. В первые 20 минут гости создали несколько опасных моментов и сумели выйти вперед. Капитан «Урала» Денис Кулаков неудачно вынес мяч, центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко перехватил его и дотащил до чужой штрафной, где Николай Комличенко с близкого расстояния поразил ворота Ильи Помазуна.

– Мы пока не можем найти внутренние резервы, чтобы справиться с третьей игрой за 6–8 дней. Эмоционально немного съезжаем, не можем втянуться с первых минут, – объяснил после игры причину провального старта встречи Виктор Гончаренко.

В начале второго тайма гости увеличили отрыв. Все тот же Комличенко с добивания пробил по уже пустым воротам «Урала», но Мингиян Бевеев вытащил мяч с линии ворот. Однако через паузу помощники главного судьи подсказали, что мяч все же пересек линию, и Павел Кукуян засчитал гол.

В оставшееся время «Урал» владел инициативой и даже сумел один гол отыграть: Даниэль Мишкич за десять минут до конца встречи забил после подачи углового. Но уже через несколько минут в ворота «Урала» был назначен пенальти, и это неудивительно. Ростовчане продолжают бить рекорды по этому показателю, заработав уже 15-й пенальти в сезоне! Максим Осипенко был точен и установил окончательный счет встречи – 3:1 в пользу «Ростова».

К судейству – большие вопросы

Отдельно хочется остановиться на теме судейства, так как в матче «Урала» и «Ростова» было сразу несколько спорных эпизодов, и все они трактовались не в пользу екатеринбургской команды.

Прежде всего, стоит отметить, что у «шмелей» в первом тайме были не засчитаны два гола. Во втором случае, наверное, согласиться с арбитром можно, учитывая новые трактовки правил, по которым любая игра рукой в атаке – это фол. Рай Влут во время начала атаки подыграл себе рукой, а затем отдал голевую передачу на Эрика Бикфалви, который забил гол. После просмотра видеоповтора взятие ворот было отменено.

А вот в первом случае судья повел себя странно. Эрик Бикфалви принимал мяч в чужой штрафной и отдавал передачу на Лазара Ранджеловича, который в касание точно пробил в угол ворот. Но за секунду до удара серба Кукуян зафиксировал своим свистком нарушение правил со стороны Бикфалви, хотя по тем многочисленным повторам, которые показывали в эфире «Матч ТВ», так и не ясно, что именно арбитр увидел противоправного. И если бы судья дал доиграть эпизод до конца, а после зафиксировал нарушение, то ассистенты, находящиеся на ВАР, могли бы вмешаться в ситуацию в случае ошибки Кукуяна. Но ранний свисток лишил их такой возможности, а «Урал» – забитого гола.

Также вызывает вопросы второй забитый гол «Ростова». В российском чемпионате нет автоматической системы, которая позволяет определить, пересек мяч линию ворот или нет (такая система есть в крупных европейских чемпионатах и Еврокубках). Поэтому определить с уверенностью в таких эпизодах крайне сложно. В случае «Урала» и «Ростова» гол засчитали именно арбитры, находящиеся на ВАР и смотревшие повторы. В трансляции матча эти повторы также были показаны, но все они были сделаны с камер под углом, то есть камеры, находящейся параллельно воротам, в российском чемпионате просто нет. А значит, сказать с уверенностью, касалась ли проекция мяча линии или нет, просто технически невозможно. Вспомните матч Япония – Германия на чемпионате мира: там в спорном эпизоде, когда всем казалось, что мяч полностью вышел за линию, автоматическая система определила миллиметровое касание проекции мяча линии. Российские же арбитры определяют такие ситуации на глаз и с камер, которые находятся под углом к происходящему. Чудеса да и только.

Вероятнее всего, эти моменты будут рассматриваться на заседании экспертно-судейской комиссии РФС, но даже если решения Кукуяна признают ошибочными, «Уралу» это никак не поможет: результат матча в любом случае останется прежним.

Для «Урала» это поражение стало пятым подряд в чемпионате России. «Шмели» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице, имея 25 очков в активе. Такие же показатели у «Крыльев Советов», которые идут на 12-м месте.

29 апреля команда Виктора Гончаренко сыграет матч 25-го тура чемпионата страны. Екатеринбуржцы на выезде встретятся с «Краснодаром».

Благотворительность Футболистов на матч «Урала» и «Ростова» выводили дети из Детского хосписа Екатеринбурга. Екатеринбургский клуб подготовил для них специальные подарки, а также организовал во время матча сбор средств. На экранах «Екатеринбург Арены» появлялся QR-код, отсканировав который любой желающий мог пожертвовать любую сумму для хосписа. За время игры удалось собрать 100 тысяч рублей – все средства пойдут на необходимое для жизни детей оборудование. Также в пресс-службе «Урала» «Областной газете» рассказали, что в акции приняли участие и игроки екатеринбургской команды, которые также пожертвовали средства на нужны детского хосписа.

Посещаемость понемногу растет В прошлом году 10 домашних матчей «Урала» посетили 45 тысяч болельщиков (в среднем за игру – 4 509). Нынешней весной на трех встречах сезона в Екатеринбурге побывали 20 568 зрителей. В среднем – 6 856. На игре с «Ростовом» был 5 561 человек.