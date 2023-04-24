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24 апреля 2023, 20:32

"Синара" обыграла "Ухту" в первом матче плей-офф чемпионата России

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Мини-футбольный клуб "Синара" одержал первую победу в плей-офф чемпионата России. Подопечные Павла Чистополова на своей площадке обыграли "Ухту" — 5:1.  

В первом тайме зрители увидели только один гол, который забили екатеринбуржцы после розыгрыша штрафного: отличился Дмитрий Прудников. А от пропущенных мячей "Синару" спасал 18-летний Владислав Швецов, для которого это был первый матч в плей-офф за основную команду. 

Фото: Павел Ворожцов

Во втором тайме "Синаре" улыбнулась удача: два удачных рикошета от Сергея Абрамова — и хозяева повели со счетом 3:0. После этого "Ухта" еще и осталась в меньшинстве, чем воспользовалась "Синара": Максим Герасимов забил четвертый мяч. 

Фото: Павел Ворожцов

"Ухта" решила заменить вратаря на пятого полевого и сумела отыграть один мяч: Сергей Сорокин срезал мяч в собственные ворота. Но финальную точку все же поставила "Синара": Владислав Швецов доставил мяч до Абрамова, и Сергей головой поразил пустые ворота гостей, оформив хет-трик — 5:1. 

Фото: Павел Ворожцов

Таким образом, "Синара" повела в серии до трех побед — 1:0. Следующий матч команды проведут уже завтра в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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