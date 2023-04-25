"Синара" уступила "Ухте" во втором матче плей-офф Суперлиги

Фото: Павел Ворожцов

Мини-футбольный клуб "Синара" уступил во второй игре плей-офф. Екатеринбуржцы на своем паркете проиграли "Ухте" — 4:6.

Если во вчерашнем матче гости долго не могли забить, то во второй игре уже к шестой минуте вели 2:0: отличились Рубцов и Педала. После этого начались футбольные качели. Дмитрий Прудников, Сергей Абрамов и Никита Фахрутдинов отличились по разу, и уже "Синара" повела в счете — 3:2.

Фото: Павел Ворожцов

Однако еще до перерыва "Ухта" отличилась трижды (голы на свой счет записали Педала, Карелин и Бруно), что позволило ей уйти на перерыв с преимуществом — 5:3.

Фото: Павел Ворожцов

Во втором тайме инициативой владела "Синара". Хозяева создали много моментов и один мяч отыграли: отличился Валерий Демин. Но спасти эту игру екатеринбуржцам не удалось. За минуту до конца голкипер "Ухты" Щурок отправил мяч в пустые ворота "Синары" и установил окончательный счет встречи — 6:4 в пользу гостей.

Фото: Павел Ворожцов

Серия до трех побед перемещается на площадку "Ухты" при счете 1:1. Команды проведут две игры 30 апреля и 1 мая.