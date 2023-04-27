Обменялись победами

Фото: Павел Ворожцов.

Мини-футбольный клуб «Синара» провел два первых матча в рамках четвертьфинала Суперлиги. Екатеринбуржцы на своей площадке принимали «Ухту» и обменялись с ней победами.

Соседи по турнирной таблице

«Синара» и «Ухта» завершили регулярный чемпионат на четвертом и пятом местах соответственно и вышли друг на друга в первом раунде плей-офф. Причем получилось так, что команды выбрали друг друга самостоятельно: в последнем туре клубы проводили два матча в Екатеринбурге, оба завершили вничью, и из-за этого «Синара» опустилась на четвертую позицию.

Конечно, по статусу екатеринбургский клуб выглядел фаворитом в противостоянии, но легкой прогулки для «Синары» не предвиделось. «Ухта» в этом сезоне показывает качественный мини-футбол, в команде есть несколько бразильских легионеров, которые могут сделать результат. Особенно это касается Фелипе Парадински, который располагается на втором месте в списке снайперов этого сезона, забив 37 мячей в 33 матчах. Ну, и личные встречи команд в регулярном чемпионате (победа «Синары», победа «Ухты» и две ничьи) говорили о том, что в этой паре будет упорная борьба за выход в полуфинал.

Лучшие снайперы плей-офф 1. Андрей Батырев («Тюмень») – 6 голов 2. Сергей Абрамов («Синара») – 4 гола 3. Шимбинья («КПРФ») – 3 гола 4. Александр Кузьминых («Новая генерация») – 3 гола 5. Дмитрий Прудников («Синара») – 2 гола

Хет-трик от капитана

«Синара» получила преимущество своей площадки, и первые две встречи прошли во Дворце игровых видов спорта. Стартовую встречу «Ухта» начала очень активно, в первом тайме гости штурмовали ворота екатеринбуржцев, но 18-летний Владислав Швецов, для которого это была первая игра в плей-офф за основную команду, был надежен. А «Синара» своим моментом воспользовалась сполна: подопечные Павла Чистополова здорово разыграли штрафной, и Дмитрий Прудников открыл счет в матче.

Во втором тайме капитан и лидер «Синары» оформил дубль, и он получился довольно курьезным: оба мяча залетели в ворота «Ухты» после рикошетов. Хозяева повели со счетом 3:0, и такое преимущество отдавать не собирались. Более того, гости схлопотали удаление, за что были наказаны четвертым голом в исполнении Максима Герасимова. Ухтинцы сняли вратаря и даже отыграли один мяч, но на последней минуте Сергей Абрамов оформил хет-трик и установил окончательный счет встречи – 5:1.

– Просели психологически, когда пропустили второй и третий мячи – рикошеты, случайные отскоки, курьезные голы. Вот эти моменты нас надломили, и игра пошла не по нашему сценарию. Также сегодня наше исполнительское мастерство было на очень низком уровне. Много потенциально интересных моментов, которые мы создали в первом тайме, не смогли реализовать, – отметил после встречи главный тренер «Ухты» Вадим Яшин.

Другие результаты «КПРФ» – «Новая генерация» – 2:0 (5:4, 4:1) «Норильский никель» – «Тюмень» – 1:1 (5:6, 5:4) «Газпром-Югра» – «Торпедо» – 2:0 (7:2, 4:3)

«Даем сопернику шансы»

Если в первой встрече гости столкнулись с плохой реализацией моментов, то во второй игре уже к шестой минуте «Ухта» вела со счетом 2:0. Правда, затем начались настоящие мини-футбольные качели. Хозяева ответили голами Дмитрия Прудникова, Сергея Абрамова и Никиты Фахрутдинова и вышли вперед – 3:2. Но затем последовали три безответных мяча в исполнении гостей еще до перерыва, и на второй тайм команды ушли при счете 5:3 в пользу «Ухты». «Синара» старалась перевернуть игру, Валерий Демин сократил отставание до минимума, после чего екатеринбуржцы сменили вратаря на пятого полевого. Но сравнять счет хозяевам не удалось, а на последней минуте гости поразили пустые ворота и одержали победу – 6:4.

– Тяжелая игра. И опять допускаем те же ошибки, что и в первом матче. И опять даем шансы сопернику. Вчера нас прощали за такие оплошности, а сегодня уже нет. Но все равно в сегодняшнем матче были моменты, где мы вернулись в игру, ребята опять собрались, завелись. Сейчас после всего понимаю, что ввосьмером играть две игры очень тяжело – надо подключать больше молодежи, надо давать им себя показать, проявить, – сказал Павел Чистополов после второй игры.

Серия до трех побед перемещается в Ухту при счете 1:1. 30 апреля и 1 мая команды проведут третий и четвертый матчи соответственно. Если победителя не удастся выявить в Ухте и счет будет 2:2, то решающая встреча состоится в Екатеринбурге 6 мая.