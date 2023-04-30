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Спорт / Футбол
30 апреля 2023, 00:01

"Урал" на выезде сыграл вничью с "Краснодаром"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" сыграл вничью в рамках 25-го тура чемпионата России. "Шмели" на выезде разошлись миром с "Краснодаром" - 1:1.

Екатеринбуржцы проиграли четыре  последних матча в чемпионате страны и намеревались прервать серию в Краснодаре. Но выездной матч начался для "шмелей" неудачно. Уже в дебюте встречи хозяева вышли вперёд, Кевин Ленини с близкого расстояния поразил ворота "Урала" - 1:0. После этого "Урал" отодвинул игру от своих ворот и сумел выровнять положение ещё до перерыва. Александр Юшин ударом с линии штрафной сравнял счёт на 40-й минуте встречи. 

Во втором тайме обе команды имели хорошие шансы, чтобы забить, но счёт так и остался ничейным - 1:1. "Урал" продолжает занимать 11-е место в чемпионате России, в активе "шмелей" 26 очков. Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведёт в Екатеринбурге: 3 мая "Урал" примет ЦСКА в ответной встрече финала "Пути РПЛ" Кубка России. 

Областная газета Свердловской области

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