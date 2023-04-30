"Синара" обыграла "Ухту" в третьем матче плей-офф чемпионата России

Фото: Пресс-служба Суперлиги

Мини-футбольный клуб "Синара" одержал победу в третьем матче четвертьфинальной серии Суперлиги. Екатеринбуржцы на выезде оказались сильнее "Ухты" - 7:4.

В Екатеринбурге команды провели два матча, и серия переместилась в Ухту при счёте 1:1. Третий матч серии получился напряжённым. В первом тайме хозяева дважды выходили вперёд, но на перерыв команды ушли при ничейном счете - 2:2. В начале второго тайма "Синара" и "Ухта" обменялись забитыми голами, после чего екатеринбуржцы забили четыре мяча подряд. На последней минуте "Ухта" один мяч отыграла, но на исход это не повлияло - 7:4. В составе "Синары" дублем отметился Валерий Дёмин, по разу отличились Дмитрий Прудников, Максим Герасимов, Григорий Валеев, Егор Иванов и Сергей Сорокин.

Завтра в Ухте состоится четвёртый матч серии. В случае победы "Синара" выйдет в полуфинал чемпионата России.