"Синара" вышла в полуфинал чемпионата России

Фото: Пресс-служба Суперлиги

Мини-футбольный клуб "Синара" одержал третью победу над "Ухтой" и завершил серию в свою пользу. Четвёртый четвертьфинальный матч закончился победой екатеринбуржцев со счётом 4:1.

Для выхода в полуфинал чемпионата России "Синаре" необходимо было одержать победу в четвёртой игре серии против "Ухты". Выездной поединок начался для команды Павла Чистополова как нельзя лучше: уже к 12-й минуте гости вели со счётом 2:0, отличились Максим Герасимов и Никита Фахрутдинов. Долгое время счёт оставался неизменным, за десять минут до конца встречи "Синара" отличилась ещё два раза: дубль оформил капитан екатеринбургской команды Сергей Абрамов. Хозяева сумели отыграть один мяч, но на исход матча это не повлияло - 4:1 и 3:1 в серии в пользу "Синары".

Соперник екатеринбуржцев по полуфиналу станет известен позднее.