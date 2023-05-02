Прервали черную полосу

Фото: Пресс-служба "Урала"

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» прервал пятиматчевую серию поражений в чемпионате России. «Шмели» на выезде в непростой встрече сыграли вничью с «Краснодаром» – 1:1.

«Важно то, что мы набрали очко»

Сложнейший календарь «Урала» подошел к концу. В промежутке с 4 марта по 29 апреля команда Виктора Гончаренко встретилась со всеми командами первой семерки, а еще провела три кубковых встречи (две со «Спартаком» и одну с ЦСКА). В Краснодар «шмели» приехали на серии из пяти поражений подряд в чемпионате страны и, конечно, желали исправить ситуацию.

В Екатеринбурге остались Андрей Егорычев и Егор Филипенко, пропускавшие матч из-за дисквалификации, все остальные приняли участие в матче против «Краснодара».

Игра началась совсем не так, как планировал тренерский штаб Виктора Гончаренко. Уже в самом начале встречи «Урал» оказался в роли догоняющего. Кевин Ленини оказался первым на добивании в штрафной площади екатеринбуржцев и вывел «Краснодар» вперед. Более того, хозяева вполне могли забить еще пару голов, но голкипер «Урала» Илья Помазун оставил свою команду в игре. Под занавес тайма «шмели» сумели сравнять счет. Эрик Бикфалви сделал скидку под удар Александра Юшина, который при помощи рикошета пробил Матвея Сафонова - 1:1.

Если в первом тайме преимущество было на стороне «Краснодара», то во втором обе команды имели отличные моменты, чтобы забить. Екатеринбуржцы даже были ближе к тому, чтобы отличиться, но раз за разом Матвей Сафонов спасал свою команду в сложных ситуациях. В итоге яркий матч с обилием голевых моментов завершился вничью – 1:1.

– В первом тайме нам не хватало движения, сонное состояние какое-то было. Во втором тайме мы стали более активными. Наверное, по тем моментам, которые создали, могли матч даже выиграть. Но важно то, что мы набрали очко. Конечно, хотелось бы выиграть, и предпосылки для этого были, – отметил Виктор Гончаренко после матча.

До финала – один шаг

Уже сегодня для «Урала» состоится один из самых важных матчей в нынешнем сезоне. «Шмели» в Екатеринбурге примут московский ЦСКА в рамках финала «Пути РПЛ» Кубка России. Две недели назад команды встретились в Москве и сыграли вничью – 1:1. Таким образом, судьба победителя противостояния решится в Екатеринбурге. В случае любого ничейного результата команды проведут серию пенальти. Победитель этой пары станет первым суперфиналистом Кубка России, а проигравший продолжит турнир в «Пути регионов», где будет вынужден провести еще один матч против победителя пары «Краснодар» – «Акрон».

Екатеринбургская команда дважды в своей истории пробивалась в финал Кубка России. В 2017 и 2019 годах «Урал» встречался в главном матче турнира с московским «Локомотивом» и оба раза уступил, став серебряным призером.

Финал Кубка России – 2023 состоится 11 июня в «Лужниках». В нем сыграют победители двух сеток турнира: «Пути РПЛ» и «Пути регионов».