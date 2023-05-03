«Серия была невероятной и сложной»

На счету Сергея Абрамова (слева) 28 забитых голов в ворота «Ухты» в 28 матчах. Фото: Павел Ворожцов.

Мини-футбольный клуб «Синара» пробился в полуфинал чемпионата России. В четвертьфинальной серии подопечные Павла ЧИСТОПОЛОВА в четырех матчах одолели «Ухту» – 3:1.

Стартовала серия в Екатеринбурге, где команды обменялись победами. В первой встрече екатеринбуржцы выиграли со счетом 5:1, и «Ухта» при этом не реализовала множество моментов. Во второй игре с реализацией у гостей дела обстояли лучше, и «Ухта» выиграла со счетом 6:4, переведя серию на свою площадку при ничейном счете.

Ответные игры в Ухте также получились для «Синары» непростыми.

В третьей встрече серии по ходу первого тайма хозяева дважды вели в счете, а к середине второго тайма на табло был ничейный счет – 3:3. Но затем екатеринбуржцам удалось сделать решающий рывок. Григорий Валеев и Егор Иванов мощными дальними ударами создали своей команде преимущество, а Сергей Сорокин и Валерий Демин довели счет до крупного. В концовке встречи «Ухта» все же отыграла один мяч, но на итоговый результат это не повлияло – 7:4 в пользу «Синары».

Другие результаты «Норильский никель» – «Тюмень» – 3:1 (5:6, 5:4, 5:4, 6:4) «КПРФ» – «Новая генерация» – 3:0 (5:4, 4:1, 6:0) «Торпедо» – «Газпром-Югра» – 2:2 (2:7, 3:4, 5:4, 6:5) Решающий пятый матч в противостоянии «Торпедо» и «Газпрома-Югры», который определит последнего полуфиналиста, состоится в Югорске 6 мая.

В четвертой игре, которая оказалась решающей, уже екатеринбуржцы довольно быстро сумели повести в счете. Максим Герасимов и Никита Фахрутдинов с близкого расстояния переиграли голкипера «Ухты» – 2:0. Долгое время счет оставался неизменным, «Ухта» имела отличные возможности, чтобы забить, но 18-летий голкипер «Синары» Владислав Швецов, для которого это первый плей-офф в основной команде, был на высоте и совершал эффектные спасения. За десять минут до конца встречи свое слово сказал капитан и лидер «Синары» Сергей Абрамов, забив два красивых гола и сняв все вопросы о победителе. «Ухта» все же забила гол престижа, но это был последний гол сезона. 4:1 в матче и 3:1 в серии – «Синара» вышла в полуфинал чемпионата России в четвертый раз подряд.

Снайперы плей-офф 1. Андрей Батырев («Тюмень») – 7 голов 2. Сергей Абрамов («Синара») – 6 голов 3. Руслан Кудзиев («Норильский никель») – 5 голов 4. Янар Асадов («КПРФ») – 4 гола 5. Иван Обжорин («Торпедо») – 4 гола

– Серия была невероятной и сложной, – сказал после завершения серии Павел Чистополов. – Особенно матчи в Ухте, где очень активные болельщики, уютный зал, все это создает непередаваемую энергетику. Игры были действительно тяжелые, но команда справилась, слышала наши слова. Хочу отметить и «Ухту», в этом сезоне она показывала себя очень хорошо и создавала достойную борьбу.

Соперник «Синары» по полуфиналу, а также время и место проведения матчей станут известны позднее.