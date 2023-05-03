"Урал" уступил ЦСКА в ответной встрече финала "Пути РПЛ" Кубка России

Фото: Павел Ворожцов

Футбольный клуб "Урал" не сумел напрямую пробиться в суперфинал Кубка России. "Шмели" в ответной игре финала "Пути РПЛ" в Екатеринбурге уступили ЦСКА — 1:2. Но екатеринбургская команда не покидает турнир, а поборется за выход в суперфинал с победителем пары "Краснодар" — "Акрон".

В первой встрече "Урал" и ЦСКА разошлись миром в Москве — 1:1. Игра в Екатеринбурге началась с атак гостей, которые были близки к тому, чтобы открыть счет. Но сделать это им удалось лишь в компенсированное к первому тайму время. Армейцы воспользовались ошибкой обороны хозяев, и Хесус Медина красивым ударом вывел ЦСКА вперед — 1:0.

В начале второго тайма "Урал" заработал пенальти. К мячу подошел Рай Влут и точно пробил в нижний угол — 1:1. Правда, москвичи вскоре вновь вышли вперед. Федор Чалов остался в чужой штрафной площади и забил второй гол ЦСКА. Несмотря на все усилия, сравнять счет "Уралу" не удалось. ЦСКА стал первым участником суперфинала Кубка России, а "шмели" поборются за вторую путевку с победителем пары "Краснодар" — "Акрон".

Стоит отметить, что на "Екатеринбург Арене" присутствовало 30 462 болельщика — это самый посещаемый матч "шмелей" на "Екатеринбург Арене".