Рекордная посещаемость «Уралу» не помогла

Лазар Ранджелович (справа) в борьбе с автором первого гола ЦСКА – Хесусом Мединой. Фото: Павел Ворожцов.

Футбольный клуб «Урал» не сумел напрямую пробиться в суперфинал Кубка России. Подопечные Виктора ГОНЧАРЕНКО на переполненной «Екатеринбург Арене» уступили ЦСКА в ответной встрече финала «Пути РПЛ» (1:2). При этом команда продолжат выступление в турнире: в середине мая «шмели» на выезде встретятся с «Краснодаром», и победитель этого противостояния сыграет с ЦСКА в суперфинале Кубка России, который пройдет 11 июня в «Лужниках».

Клубный рекорд

Екатеринбург с нетерпением ждал ответной встречи «Урала» и ЦСКА. «Шмелям» оставался всего один шаг на пути к финалу Кубка России, и болельщики хотели максимально поддержать свою команду. За два дня до матча на официальном сайте по продаже билетов этих самых билетов не было в доступе, то есть, на игре ожидался аншлаг. Итоговая цифра превзошла все ожидания – на матче присутствовали 30 462 зрителя. Это рекорд посещаемости «Урала» на «Екатеринбург Арене», а до рекорда стадиона не хватило совсем чуть-чуть: во время чемпионата мира-2018 на игре между сборными Мексики и Швеции присутствовал 33 061 зритель.

Помогла и отличная уральская погода: в день игры температура поднималась до 30 градусов тепла. К финальному матчу «Пути РПЛ» ответственно подошли и организаторы. Помимо традиционных развлечений для болельщиков, зрителей ожидал большой сюрприз. За несколько минут до начала матча в чаше арены с мини-концертом выступил известный екатеринбургский исполнитель Niletto, который завел публику и зарядил ее позитивным настроем перед футбольным праздником.

Покинули «Путь РПЛ»

«Урал» продолжает идти в напряженном графике: ответная игра с ЦСКА стала пятой за последние 19 дней. К этому добавляются проблемы с составом, выраженные в дисквалификациях. К примеру, матч с «Краснодаром» в чемпионате России в выходные пропустили Андрей Егорычев и Егор Филипенко, а в игре с ЦСКА не смогли принять участие все тот же Егорычев и Алексей Каштанов.

ЦСКА лучше смотрелся в первом тайме, больше владел мячом и создавал моменты, «Урал» же действовал вторым номером и отвечал контратаками. Армейцы сумели отличиться уже на восьмой минуте, но гол Антона Заболотного был отменен из-за офсайда. С остальными атаками москвичей хозяева справлялись и, казалось, на перерыв команды уйдут при счете 0:0. Но в компенсированное арбитром время защитник «Урала» Эмерсон потерял мяч возле своей штрафной площади, а армейцы тут же организовали атаку, которую Хесус Медина завершил красивым и точным ударом – 1:0.

Во втором тайме игроки «Урала», которых подгоняла переполненная «Екатеринбург Арена», довольно быстро сумели сравнять счет: Рай Влут заработал пенальти и сам же его реализовал – 1:1. Но также быстро гости вернули себе преимущество. Игроки ЦСКА провели хорошую атаку, Иван Обляков нашел передачей никем не прикрытого Федора Чалова, и нападающий гостей вывел свою команду вперед – 2:1.

У «Урала» оставалось в запасе еще 30 минут игрового времени, Виктор Гончаренко пытался изменить ход матча при помощи замен, но чего-то по-настоящему опасного «шмелям» создать у чужих ворот так и не удалось. ЦСКА выиграл этот матч и стал первым суперфиналистом Кубка России.

Второй шанс

Нынешний формат Кубка России действительно уникальный. Команды из верхней части сетки – «Пути РПЛ» – имеют право на ошибку и в случае поражения не вылетают из турнира, а спускаются в нижнюю часть – «Путь регионов». Это произошло и с «Уралом»: после поражения от ЦСКА екатеринбуржцы сыграют в финале «Пути регионов». Соперником команды Виктора Гончаренко будет «Краснодар», одолевший в серии пенальти «Акрон».

Благотворительность Спонсор Кубка России – компания «Фонбет» – проводит благотворительную акцию «Доброфон» во время матчей турнира. Так, компания умножает количество зрителей на решающих матчах турнира на 300 и полученную сумму отправляет либо в фонды, либо в медицинские учреждения города, в котором проходила игра. К примеру, в ответной встрече полуфинала «Пути РПЛ» между «Уралом» и «Спартаком» в Екатеринбурге присутствовало 24 778 зрителей, а 7 433 400 рублей были направлены на поддержку детской больницы №8 города Екатеринбурга. На игре между «Уралом» и ЦСКА присутствовали 30 462 зрителя, а, значит, 9 138 600 рублей будут направлены на благотворительность.

По регламенту «Урал» и «Краснодар» проведут между собой один матч, который пройдет в Краснодаре, так как «быки» шли по турниру в «Пути регионов». Матч состоится 17 или 18 мая, и победитель встретится с ЦСКА в суперфинале Кубка России.

К сожалению, для екатеринбургских фанатов есть и плохие новости. Помочь своей команде в важнейшей игре с «Краснодаром» не сможет основной голкипер «шмелей» Илья Помазун, который получил глупую желтую карточку в матче с ЦСКА. Она стала для него второй в плей-офф, и Илья на игру с «Краснодаром» дисквалифицирован, как и Сильвие Бегич. Но если Бегича можно заменить без серьезных потерь, то вот без Ильи Помазуна в этом сезоне екатеринбуржцы провели всего два матча. В обоих случаях Помазуна заменял 21-летний Никита Алексеев, в первом матче «шмели» проиграли ЦСКА в Кубке России, а во втором победили «Торпедо», где Алексеев парировал пенальти, который сам же и получил. Есть, конечно, у «Урала» и более опытный Олег Баклов, но из-за травм Олег за последние два сезона не провел ни одного официального матча. Тренерскому штабу Виктора Гончаренко будет над чем подумать.

А ближайший матч «Урал» проведет в чемпионате России. 7 мая екатеринбуржцы на выезде встретятся с «Нижним Новгородом».