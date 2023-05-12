Футбол примеряет мини

Фото: Павел Ворожцов

"Областная газета" запустила проект, посвященный Международному фестивалю университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В программе турнира - соревнования по 14 видам спорта, о которых мы будем подробно рассказывать. На очереди - мини-футбол. Первые официальные соревнования по мини-футболу прошли в 1968 году (это был чемпионат Голландии), хотя сам вид спорта родился за десять лет до этого. В нашей стране чемпионаты по мини-футболу проводятся с 1991 года. В Свердловской области этот вид спорта отлично развит на всех уровнях.

Ставка на своих

Главная мини-футбольная команда региона – екатеринбургская "Синара" (ранее – "ВИЗ-Синара"). Клуб был основан в 1992 году и выбрал вектор развития, связанный со ставкой на воспитанников собственной академии и уроженцев области. Эта модель, вопреки всем тенденциям современного спорта, действует (и успешно действует) до сих пор: на сезон 2022-2023 в основной команде заявлено 14 игроков, и все они – уроженцы Среднего Урала: семь из Екатеринбурга, по два – из Каменска-Уральского и Североуральска, по одному – из Полевского, Краснотурьинска и Первоуральска. Более того, лучший игрок прошлого сезона чемпионата России – уроженец Качканара Антон Соколов – в межсезонье отправился покорять Европу и теперь выступает за лиссабонский "Спортинг". Вместе с новой командой он уже выиграл Суперкубок Португалии и серебро Лиги чемпионов.

"Синара" является одной из самых успешных российских мини-футбольных команд. Одиннадцать раз она попадала в призеры чемпионата России и трижды становилась победительницей турнира. К этому "Синара" добавила три победы в Кубке России и одну – в Кубке УЕФА (так раньше называлась Лига чемпионов). В нынешнем сезоне "Синара" выиграла Кубок России и вышла в полуфинал чемпионата страны, где встретится с "КПРФ".

Играют по всей области

В Свердловской области ежегодно проходит чемпионат региона по мини-футболу среди любителей. В прошедшем сезоне 2022/2023 в турнире приняли участие 14 команд – из Каменска-Уральского, Верхней Салды, Первоуральска, Артей, Камышлова, Красноуральска, Краснотурьинска, Артемовского, Талицы, Екатеринбурга, Ревды и Серова.

Уверенную победу в чемпионате одержал "ЮСТОР" из Каменска-Уральского, победивший в 16 матчах из 20. Серебряным призером стала команда "Арти", бронзовые медали достались "АтомРосу" из Первоуральска.

Уникальная команда

Самая необычная мини-футбольная команда страны – екатеринбургский "ЗиК". Она полностью состоит из работников завода имени Калинина и при этом – вполне успешно соперничает с профессиональными клубами (какое-то время "ЗиК" даже выступал во втором по силе российском дивизионе - Высшей лиге).

– Наша команда – очень специфическая, – рассказал главный тренер команды Николай Стаин. – Прежде чем прийти на тренировку, игроки должны с 7:15 до 16:15 отработать на заводе. Даже в высшей лиге все удивлялись: как вы можете одновременно и работать, и играть на таком приличном уровне.

В этом году "ЗиК" выступал в третьем по силе дивизионе страны – в Первой лиге. Заводчане уверенно выиграли дивизион "Центр", а затем заняли третье место в полуфинальном раунде и пробились в финальный этап, который проходил в Ярославле. Там "ЗиК" вышел из группы и дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю турнира – команде "Волна-ФФК" (Нижний Новгород). В матче за третье место заводчане только в серии пенальти проиграли "АлтПолитеху" из Барнаула и заняли четвертое место.

Кто из свердловчан может сыграть на Фестивале

Окончательный состав сборной России на Международный фестиваль студенческого спорта будет определен непосредственно перед турниром. Но у свердловских мини-футболистов есть отличные шансы попасть в команду. Игроки основного состава "Синары" Павел Карпов, Егор Шишкин, Егор Иванов, Владислав Швецов являются студентами екатеринбургского Института физической культуры (филиал УралГУФК) и вполне могут стать участниками студенческого фестиваля в Екатеринбурге, тем более, что Карпов, Шишкин и Швецов по ходу нынешнего сезона получали вызов в главную сборную страны. К ним могут присоединиться и игроки дубля "Синары" Александр Бармин и Александр Бондаренко, дебютировавшие по ходу нынешнего сезона за основную команду, – они также студенты екатеринбургского филиала УралГУФК.

Основные правила В мини-футбол играют в закрытых помещениях на площадке длиной от 25 до 42 метров и шириной от 16 до 25 метров. Размер ворот - 3 на 2 метра. Одновременно от команды на площадке могут находиться пять человек: четыре полевых футболиста и вратарь (или пять полевых без вратаря). Количество замен не ограничено. Для игры в мини-футбол используется меньший размер мяча, его отскок значительно меньше, чем у мяча для большого футбола. Продолжительность матча – два тайма по 20 минут. В российском чемпионате с разрешения ФИФА с 2008 года матчи проводятся в формате два тайма по 25 минут.

Мини-футбол на Фестивале университетского спорта ГДЕ. Дворец игровых видов спорта "Уралочка". Объект был открыт в 2003 году и принимает у себя все масштабные соревнования по игровым видам спорта, проходящие в Екатеринбурге. В 2022 году завершилась масштабная реконструкция ДИВСа, и теперь комплекс является одним из самых современных в стране. КОГДА. Турниры по мини-футболу (их будет два – мужской и женский) пройдут с 19 по 23 августа. В каждой части соревнований выступит по 12 команд.