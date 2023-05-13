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13 мая 2023, 16:12

"Урал" вырвал победу у "Оренбурга" на последних минутах матча

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" одержал победу над "Оренбургом" в чемпионате России. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. 

Первый тайм прошел без забитых голов, хотя обе команды имели моменты, чтобы забить. Во втором тайме игра раскрылась. В середине тайма Александр Юшин замкнул передачу на дальней штанге и открыл счет — 1:0. "Оренбург" активизировался и за восемь минут сравнял счет. Но и это было не последнее событие в матче. На последней минуте основного времени Артем Мамин все же принес "Уралу" победу — 2:1.

Екатеринбургский клуб укрепился на 11 месте в турнирной таблице. Следующий матч "шмели" проведут в Кубке России: 17 мая команда Виктора Гончаренко сыграет в финале "Пути регионов" с "Краснодаром".

Областная газета Свердловской области

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