Победа перед финалом

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» одержал важную победу в чемпионате России. В 26-м туре «шмели» на своем поле оказались сильнее «Оренбурга» и впервые в 2023 году победили на «Екатеринбург Арене» в Премьер-лиге.Субботний матч был для хозяев гораздо важнее в турнирном плане, чем для гостей. Екатеринбуржцы в чемпионате хоть и располагались на спасительном 11-м месте, но от зоны стыковых матчей «шмелей» отделяли всего три очка. «Оренбург» же, который в этом сезоне показывает отличные результаты, шел на восьмой позиции. Подняться вверх «Оренбург» не смог бы даже в случае победы, а в случае потери очков также бы сохранил за собой восьмое место. Поэтому мотивация у екатеринбургских футболистов была сильнее.

Тем более что в чемпионате России на своем поле в 2023 году команда Виктора Гончаренко не побеждала. Единственная победа в Премьер-лиге в весенней части сезона состоялась 11 марта, когда «шмели» обыграли в гостях «Торпедо» – 1:0.

Вырвали победу на последней минуте

Первый тайм матча «Урала» и «Оренбурга» получился напряженным. Команды обменялись опасными моментами, но все же ближе к голу был именно «Урал». На 30-й минуте Александр Юшин сделал передачу на Рая Влута, которому оставалось только занести мяч в ворота, но ему помешали это сделать защитники гостей.

В начале второго тайма уже «Оренбург» едва не распечатал ворота Ильи Помазуна. Кирилл Капленко после отличного сольного прохода пробил из-за пределов штрафной, и только перекладина спасла «Урал» от пропущенного мяча. У екатеринбуржцев самым активным в атаке был Александр Юшин, который сначала схожим с Капленко ударом едва не отметился голом, а в следующей атаке все же стал автором первого забитого мяча в матче. Сильвие Бегич, неожиданно подключившийся к атаке, сделал подачу с фланга, а Александр Юшин головой переправил мяч в ворота – 1:0.

«Оренбург» после этого хоть и больше владел мячом, но опасные моменты возникали редко. Однако и из этих редких возможностей гости все же извлекли результат: на 82-й минуте Владимир Обухов с близкого расстояния сравнял счет. Время утекало и казалось, «Урал» все же упустил такую важную победу. Но на 89-й минуте екатеринбуржцы добились своего. После подачи углового Артем Мамин, находившийся на дальней штанге, при помощи рикошета занес мяч в ворота гостей и принес команде важнейшие три очка – 2:1.

Матч сезона

Впереди у «Урала» один из ключевых матчей сезона. Если в чемпионате России у «шмелей» дела идут не самым лучшим образом, то в Кубке России команда Виктора Гончаренко сначала выиграла групповой этап, одержав пять побед в шести играх, а затем выкинула из «Пути РПЛ» «Ростов» и «Спартак». Лишь в финале «Пути РПЛ» «шмели» уступили ЦСКА, который стал первым суперфиналистом Кубка России, но и «Урал» турнир не покинул.

17 мая, подопечные Виктора Гончаренко сыграют на выезде с «Краснодаром». Встреча пройдет в рамках финала «Пути регионов», и противостояние будет состоять всего из одного матча. Победитель станет вторым суперфиналистом и разыграет трофей с ЦСКА. Помочь «Уралу» в предстоящем поединке не смогут Илья Помазун и Сильвие Бегич, которые дисквалифицированы за перебор желтых карточек, и их отсутствие будет головной болью для тренерского штаба «Урала». Но предстоящий матч – последний на долгом пути к финалу Кубка России, и екатеринбуржцы будут максимально мотивированы, чтобы добыть в Краснодаре победу.

Напомним, что за последние семь сезонов «Урал» дважды играл в финале Кубка России: в 2017 и 2019 годах. Соперником екатеринбуржцев в обоих случаях был «Локомотив», и оба раза «шмели» в решающей игре уступали.