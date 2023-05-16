«Синара» - в шаге от вылета

Борьба в обоих матчах "КПРФ" и "Синары" была до последней секунды. Фото: Павел Ворожцов

Мини-футбольный клуб «Синара» стартовал в полуфинальной серии чемпионата России. Екатеринбуржцы провели два выездных матча в Климовске с победителем регулярного чемпионата – «КПРФ». Обе встречи получились крайне напряженными, хозяева дважды победили с преимуществом в один мяч – 4:3 и 5:4.

В последние сезоны противостояния «Синары» и «КПРФ» стали носить принципиальный характер. Все матчи получаются яркими, эмоциональными и богатыми на события.

В этом сезоне команды встречались между собой уже пять раз. В третьем туре в Климовске «Синара» добилась победы со счетом 3:2, а второй матч завершился вничью – 3:3. В Екатеринбурге команда Павла Чистополова также один раз одержала победу (4:1), а во второй игре снова была ничья – 2:2. Но, пожалуй, самый интересный матч команды выдали в финале Кубка России, который проходил в Екатеринбурге. 3:1 в пользу «КПРФ» после первого тайма, 3:3 за 40 секунд до конца основного времени, 5:3 по итогам дополнительного времени в пользу «Синары» – этот матч останется у любителей мини-футбола в памяти еще надолго.

Естественно, игроки «КПРФ» хотят взять реванш у екатеринбуржцев в плей-офф чемпионата России, тем более полуфинальная серия началась на их площадке.

В первом матче развития событий зрителям пришлось ждать долго. Лишь под занавес первого тайма игроки «КПРФ» вышли вперед и запустили череду опасных моментов. После пропущенного гола «Синара» получила право на пробитие десятиметрового удара, но Максим Герасимов попал в штангу. Следом десятиметровый били уже хозяева и также не сумели забить: Вячеслав Швецов спас «Синару». Но на последней минуте тайма «КПРФ» все же забил второй мяч и ушел на перерыв с комфортным преимуществом – 2:0.

Во втором тайме екатеринбуржцы усилиями Григория Валеева, Валерия Демина и Никиты Фахрутдинова отыгрались со счета 0:2 и 1:3, выровняв положение (3:3). Но все же последнее слово осталось за хозяевами: автогол Григория Валеева принес «КПРФ» победу в первой игре серии.

Вторая игра серии получилась не менее напряженной. В первом тайме каждая из команд вела в счете, а за 30 секунд до перерыва «КПРФ» еще раз вырвался вперед – 3:2. «Синаре» вновь пришлось отыгрываться, тем более что хозяева в начале тайма повели со счетом 4:2. И у нее это получилось: Сергей Сорокин и голкипер Иван Ишков отличились по разу и восстановили равенство на табло. Однако, как и в первой встрече, в самой концовке удачливее оказались хозяева. Андрей Заболонков реализовал десятиметровый удар и принес «КПРФ» вторую победу.

Теперь серия до трех побед перемещается в Екатеринбург. Третий матч состоится 21 мая. В случае победы «Синары» команды сыграют четвертый матч 22 мая. Интересно, что подмосковная команда не может победить «Синару» в Екатеринбурге уже больше четырех лет. В последний раз «КПРФ» оказался сильнее 26 декабря 2018 года в Кубке России, с тех пор «коммунисты» уезжают из столицы Урала без побед.

Ответный полуфинал «Норильский никель» – «Газпром Югра» – 2:2 (4:3 по пенальти)

«Норильский никель» – «Газпром-Югра» – 4:4 (6:7 по пенальти)

Снайперы плей-офф 1. Сергей Абрамов («Синара») – 7 голов 2. Александр Виноградов («Газпром-Югра») – 7 голов 3. Руслан Кудзиев («Норильский никель») – 7 голов 4. Жуау Гилерме («Газпром-Югра») – 7 голов 5. Андрей Батырев («Тюмень») – 7 голов