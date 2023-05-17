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17 мая 2023, 23:40

"Урал" уступил "Краснодару" и покинул Кубок России

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" не сумел пробиться в финал Кубка России. "Шмели" на выезде уступили "Краснодару" — 1:2.

Хозяева вышли вперед уже на восьмой минуте встречи. Кайо оказался расторопнее всех в штрафной "Урала" при подаче углового и переправил мяч в ворота. Екатеринбуржцы не опустили руки и довольно быстро сравняли счет. Андрей Егорычев пробил по воротам Матвея Сафонова, голкипер "Краснодара" отбил мяч перед собой, а Эрик Бикфалви был первым на добивании — 1:1.

Но во втором тайме "Краснодар" все же вырвал победу. Джон Кордоба подкараулил отскок и принес своей команде победу (2:1) и путевку в финал Кубка России. Там "быки" встретятся с московским ЦСКА. 

Областная газета Свердловской области

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