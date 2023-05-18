Спектакль окончен

Гола Эрика Бикфалви не хватило "Уралу" для выхода в финал Кубка России. Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» не сумел пробиться в третий в своей истории финал Кубка России. «Шмели» в рамках финала «Пути регионов» уступили «Краснодару» (1:2) и завершили свое выступление в турнире.

Длинный путь

Нынешний розыгрыш Кубка России прошел по новой системе, которая предполагала значительно большее количество матчей для всех команд. «Урал» начал свой путь в турнире с группового этапа, где его соперниками были ЦСКА, «Сочи» и «Торпедо». Не самая простая группа, из которой в плей-офф выходили три команды: две – в верхнюю часть сетки («Путь РПЛ»), одна – в нижнюю («Путь регионов»). «Шмели» по два раза обыграли «Торпедо» и «Сочи», а также обменялись победами с армейцами, что позволило екатеринбуржцам занять первое место в группе.

В плей-офф у «Урала» также был сложнейший путь, где сначала команда Виктора Гончаренко по итогам двух встреч прошла «Ростов» (на тот момент вторую команду чемпионата), а затем одолела московский «Спартак» (на тот момент третью команду чемпионата). В финале «Пути РПЛ» екатеринбуржцев вновь ожидал ЦСКА, с которым «шмели» уже встречались на групповом этапе. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1, ответная игра в Екатеринбурге осталась за армейцами (2:1), которые напрямую пробились в финал Кубка России. А «Уралу» предстояло спуститься в «Путь регионов» и в матче с «Краснодаром» побороться за вторую путевку в финал турнира.

Уступили минимально

Перед решающим матчем «Урал» оказался в непростом положении. Из-за травм и дисквалификаций команде не смогли помочь 9 (!) футболистов: Илья Помазун, Сильвие Бегич, Денис Кулаков, Егор Филипенко, Юрий Газинский, Вячеслав Подберёзкин, Олег Шатов, Игорь Коновалов и Лука Цулукидзе. Особенно важной потерей стало отсутствие основного голкипера Ильи Помазуна, который провел весь сезон практически без замен. Место в воротах занял Олег Баклов, который в последний раз играл за «Урал» в октябре 2019 года.

«Краснодар» же подошел к игре с «Уралом» в полной боевой готовности, дал лидерам отдохнуть в последней игре чемпионата страны и был настроен на победу. Уже на восьмой минуте встречи хозяева открыли счет: Кайо перевисел всех в чужой штрафной и отправил мяч головой в ворота Баклова. Интересно, что через несколько минут защитник «Краснодара» мог оформить дубль, но его второй удар был неточен.

«Урал» постепенно вошел в игру, добавил в прессинге и заставил хозяев ошибаться. На 22-й минуте екатеринбуржцы выровняли положение: Андрей Егорычев пробил по воротам, Матвей Сафонов отбил мяч перед собой, а Эрик Бикфалви оказался первым на добивании. После этого «Урал» вполне мог забить и еще, много ошибок допускали хозяева, но наказать их за это «шмели» не сумели.

Во втором тайме «Краснодар» был эффективнее, больше владел мячом и все же сумел забить победный мяч. Джон Кордоба подкараулил отскок мяча от штанги и отправил его в пустой угол, принеся своей команде победу – 2:1. В финале Кубка России, который состоится 11 июня, встретятся ЦСКА и «Краснодар».

До конца сезона «Уралу» осталось провести три матча в чемпионате России. 21 мая «шмели» на выезде сыграют с «Крыльями Советов», 27 мая в Подмосковье встретятся с «Химками», а 3 июня завершат сезон в Екатеринбурге матчем с «Сочи».