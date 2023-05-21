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21 мая 2023, 18:04

"Урал" на выезде крупно уступил "Крыльям Советов"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" уступил на выезде "Крыльям Советов". "Шмели" в Самаре потерпели крупное поражение — 0:3.

Первый тайм получился равным. Обе команды имели возможности для взятия ворот, но забить сумели только хозяева и сделали это перед самым перерывом. Гленн Бейл с линии штрафной мощно пробил под перекладину и вывел свою команду вперед — 1:0.

В самом начале второго тайма хозяева увеличили отрыв. Дмитрий Цыпченко оказался первым на добивании и с близкого расстояния сделал счет 2:0. А на 60-й минуте "Крылья Советов" заработали пенальти, который реализовал Бенхамин Гарре. "Урал" не сумел отличиться в этой игре, матч завершился со счетом 3:0.

"Шмели" сохраняют 11-ю позицию в турнирной таблице. Следующий матч "Урал" проведет на выезде. 27 мая команда Виктора Гончаренко встретится с "Химками".

Областная газета Свердловской области

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