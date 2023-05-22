«Урал» на грани стыков

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» потерпел крупное поражение в чемпионате России. «Шмели» в Самаре уступили местным «Крыльям Советов» – 0:3.

Екатеринбуржцы прибыли в Самару не в самом лучшем физическом и психологическом состоянии. 17 мая «Урал» провел выездной матч финала «Пути регионов» Кубка России, в котором уступил «Краснодару» (1:2) и вылетел из турнира. Тяжелый выезд (до Краснодара и обратно нужно добираться на самолете и поезде) и обидное поражение сказались на игроках екатеринбургской команды.

Самарцы были более свежими и мотивированными. «Крыльям Советов», которые находились в зоне стыковых матчей, необходимо было побеждать, чтобы улучшить турнирное положение. В первом тайме команды показывали равный футбол, обе имели моменты, но забить удалось хозяевам, причем уже в компенсированное арбитром время. Гленн Бэйл точно пробил с линии штрафной, и на перерыв команды ушли при счете 1:0.

После перерыва самарцы забили еще раз (отличился Дмитрий Цыпченко). «Уралу» пришлось раскрываться, и «Крылья Советов» поймали екатеринбуржцев на ошибке. Ибраима Сиссе сфолил в своей штрафной площади, арбитр назначил пенальти, а Бенхамин Гарре установил окончательный счет встречи – 3:0 в пользу хозяев.

Теперь «Урал», как и «Крылья Советов», оказался близок к зоне стыковых матчей. Екатеринбуржцы с 30 очками занимают 11-е место, самарцы вплотную приблизились к «шмелям» (29 очков и 12-е место). В зоне стыковых матчей находятся «Факел» (27 очков) и «Нижний Новгород» (23 очка и один матч в запасе).

Вся борьба за сохранение места в Премьер-лиге развернется в последних двух турах. У «Урала» наиболее предпочтительный календарь среди всех команд, которые борются за выживание. Если «Нижний Новгород» вчера победил «Сочи», то в 29-м туре «шмели» сыграют с немотивированными «Химками»: поражение от нижегородцев будет означать прямой вылет подмосковной команды в Первую лигу. А в заключительном туре команда Виктора Гончаренко примет в Екатеринбурге футболистов «Сочи», которые обезопасили себя от вылета и в последнем туре мыслями будут уже в отпуске.

А вот «Крыльям Советов» и «Факелу» предстоит встретиться друг с другом в 29-м туре, и это будет важнейший матч сезона для обеих команд. В заключительном туре «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком», а «Факел» с «Зенитом», где набрать очки будет сложно. Поэтому очная встреча команд во многом и определит, кто же останется в Премьер-лиге, а кто отправится в стыковые матчи. У «Нижнего Новгорода» остаются матчи с «Сочи», «Спартаком» и «Химками», и теоретически нижегородцы могут избежать стыков, но сделать это будет крайне сложно.