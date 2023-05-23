«Синара» сыграет за бронзу

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб «Синара» не сумел пробиться в финал чемпионата России. Подопечные Павла ЧИСТОПОЛОВА уступили в трех матчах «КПРФ» и теперь сыграют в серии за бронзовые медали с «Норильским никелем» или «Газпромом-Югрой».

В Екатеринбург команды приехали при счете в серии 2:0 в пользу «КПРФ». Две игры в Климовске получились невероятно упорными, но завершились победами хозяев – 5:4 и 4:3. Интересно, что в Екатеринбурге «коммунисты» не могли победить больше четырех лет. В последний раз «КПРФ» оказался сильнее 26 декабря 2018 года в Кубке России, и с тех пор уезжал из столицы Урала без побед.

Но любая серия когда-нибудь заканчивается. Матч в ДИВСе также выдался упорным. Долгое время команды не могли отличиться, здорово действовали голкиперы команд – Владислав Швецов и Дмитрий Путилов, который еще в прошлом сезоне играл за «Синару». Но все же под занавес первого тайма счет был открыт. Дмитрий Лысков замкнул передачу партнера и вывел «КПРФ» вперед – 1:0.Начало второго тайма екатеринбуржцы проспали. Гости за 70 секунд сумели отличиться дважды (голы на счету Батальи и Андрея Заболонкова) и повели с комфортным преимущес­твом – 3:0. Лидеры «Синары» Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников не сдавались: забив по разу, они сократили отставание всего до одного мяча. Но спасти эту игру, а вместе с ней и серию, екатеринбуржцы не смогли. Никита Фахрутдинов срезал мяч в собственные ворота, а Сергей Крыкун установил окончательный счет – 5:2 в матче и 3:0 в серии.

Вторая полуфинальная серия получилась упорнее: «Норильский никель» и «Газпром-Югра» после четырех матчей победителя не выявили – 2:2. Пятый решающий матч серии состоится в Норильске в ближайшие выходные, победитель встретится с «КПРФ» в финале, а проигравший будет бороться за бронзу с «Синарой».