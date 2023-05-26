Карта оказалась козырной

Данил и Софья встретили друг друга благодаря Fan ID. Фото предоставлено Данилом Карасевым

Fan ID, или, другими словами, карта болельщика, – нововведение в российском футболе. В нынешнем сезоне для того, чтобы попасть на матчи Премьер-лиги, болельщикам необходимо оформить новый документ. Екатеринбург стал одним из первых городов, где заработала эта система. Уральцы начали активно получать карту болельщика, и для некоторых эта процедура оказалась судьбоносной.

В начале сезона футбольные болельщики не с восторгом отнеслись к нововведению. В большинстве своем отказ от оформления паспорта болельщика фанаты аргументировали тем, что система несовершенна и выпуск Fan ID занимает определенное время. Однако постепенно процедура стала намного проще, и на получение документа стало уходить всего несколько минут (главный редактор «Областной газеты» Александр Лакедемонский прошел процедуру за восемь минут перед матчем «Урал» – «Ростов»).

Помимо того что система Fan ID сделала безопаснее посещение матчей Премьер-лиги, оформление нового документа поспособствовало объединению болельщиков, а в отдельных случаях даже позволило молодым людям обрести свою вторую половинку. Одну из таких историй «Областной газете» рассказал студент УрФУ Данил Карасев, который благодаря Fan ID познакомился со своей девушкой.

Данил, несмотря на свое скептическое отношению к нововведению, все-таки решился на оформление карты болельщика, и, как оказалось, не зря. Когда он пришел в мобильный центр МФЦ, его внимание привлекла девушка – Софья. Времени до начала матча практически не оставалось, поэтому молодые люди ограничились лишь взаимной улыбкой. Однако судьба все же оказалась сильнее – Софье и Данилу достались соседние места на трибуне, и тут молодой человек решил действовать. Познакомившись, ребята обменялись номерами и продолжили общение за пределами футбольного стадиона. Теперь счастливая пара вместе посещает домашние матчи «Урала» и благодарит новую систему и судьбу за знакомство.