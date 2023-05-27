"Урал" разгромил "Химки" и сохранил место в Премьер-лиге

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" одержал победу в 29-м туре чемпионата России. "Шмели" на выезде обыграли "Химки" (3:0) и сохранили место в элитном дивизионе на следующий сезон.

С первых же минут встречи "Урал" владел преимуществом, создавал моменты и сумел дважды отличиться в первом тайме. В середине тайма Александр Юшин получил отличную передачу от Андрея Егорычева и красиво пробил в дальний угол ворот — 1:0. А перед перерывом все тот же Юшин оформил дубль и сделал преимущество своей команды более комфортным.

Во втором тайме "Урал" сумел забить еще один раз (гол на счету Даниэля Мишкича) и добиться крупной выездной победы — 3:0. Благодаря этому успеху "Урал" гарантировал себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.