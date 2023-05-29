«Урал» сохранил прописку

Андрей Егорычев сделал в матче с «Химками» три голевых передачи, а Александр Юшин забил два гола. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» одержал уверенную победу в предпоследнем туре чемпионата России. «Шмели» на выезде разгромили «Химки» (3:0) и сохранили место в элитном дивизионе на следующий сезон.

После обидного вылета из Кубка России у екатеринбуржцев осталась одна задача на сезон – избежать переходных матчей и сохранить место в Премьер-лиге на следующий сезон. С календарем «Уралу» повезло, в последних двух турах команде Виктора Гончаренко предстояло сыграть с немотивированными «Химками» и «Сочи» (первые уже вылетели, вторые никакой турнирной цели не преследуют).

«Урал» же в матче в Подмосковье показал, что он заслуживает свое место в чемпионате России. С первых же минут встречи екатеринбуржцы взяли мяч под свой контроль, больше им владели и создавали у чужих ворот моменты. Первый гол пришел в середине тайма: Андрей Егорычев отдал проникающую передачу на Александра Юшина, который развернулся и красиво пробил в дальний угол. Под конец тайма эта парочка вновь сделала результат. Егорычев, который провел, пожалуй, лучший матч сезона, накрутил двух защитников «Химок» и выложил передачу Юшину, которому оставалось только переправить мяч в ворота – 2:0.

Во втором тайме «Урал» уже куражился. В самом начале второй половины встречи Юшин мог оформить хет-трик, но при выходе один на один пробил выше ворот. А Егорычев следом оформил хет-трик из голевых передач: Андрей пасом вывел на ударную позицию Даниэля Мишкича, который сделал счет 3:0. До конца матча «Урал» мог забить еще пару голов и довести счет до неприличного, но больше зрители забитых мячей не увидели. 3:0 – «Урал» в юбилейном для себя десятом сезоне Премьер-лиги вновь сумел сохранить прописку и остаться в элите на следующий сезон.

Результат в матче «Факел» – «Крылья Советов» (2:1) позволил «Уралу» сохранить за собой 11-е место по итогам нынешнего сезона. Вне зависимости от результата игры последнего тура против «Сочи», которая пройдет в Екатеринбурге 3 июня, «Урал» не опустится ниже 11-го места. Это лучший результат последних трех сезонов: в сезонах 2020/2021 и 2021/2022 «шмели» финишировали на 12-й позиции.

Борьба за то, чтобы избежать стыковые матчи, продолжится в последнем туре. На спасительную 12-ю позицию претендуют три команды: «Факел» (30 очков), «Крылья Советов» (29 очков) и «Нижний Новгород (27 очков). «Факел» в последнем туре сыграет с «Зенитом», «Крылья Советов» – со «Спартаком», а «Нижний Новгород» – с «Химками».