Играть будут по-взрослому, в Москве

Фото: Пресс-служба ФФГЕ.

В Москве стартовал финальный этап детского футбольного турнира «Кубок Эдуарда Стрельцова» среди игроков 2015 года рождения. Сильнейшие коллективы со всей страны, прошедшие через отборочные игры, борются за главный трофей. Среди них есть и свердловская команда – «ДЮСШ-2» из Екатеринбурга под руководством Сергея ТУТУШКИНА.

Турнир «Кубок Эдуарда Стрельцова» организован Фондом развития детско-юношеского спорта «Пас в будущее». Изначально в одиннадцати городах прошли отборочные этапы, победители которых уже получали путевку в Москву на финальный этап. Екатеринбург был одним из городов, в которых проводились отборочные матчи. В конце марта на площадке СК «Урал» состоялся турнир, в котором приняли участие восемь коллективов: «ДЮСШ-2» (Екатеринбург), First football school (Екатеринбург), SportKids (Екатеринбург), «СШ № 2» (Новоуральск), «Родина-66» (Новоуральск), «Форвард» (Арамиль), «Спартак-Юниор» (Нижний Тагил) и «Искра» (Сургут). Победителем отборочного этапа стала команда «ДЮСШ-2».

История Турнир «Кубок Эдуарда Стрельцова» проходит во второй раз. В прошлом году в финальном этапе приняли участие 24 команды среди игроков не старше 8 лет, в этом – 32 (из них три – из Узбекистана и Казахстана). Команда «ДЮСШ-2» из Екатеринбурга стала первым представителем Свердловской области в финальном этапе турнира.

В финальном этапе екатеринбургский коллектив попал в группу Е, где его соперниками стали «Зенит-Выборгский» (Санкт-Петербург), ­ЦДКА (Москва) и «Динамо-2» (Кострома). В первом туре футболисты «ДЮСШ-2» встречались с командой из Костромы, и матч получился напряженным. Екатеринбуржцы уступали по ходу игры со счетом 0:2, но сумели перевернуть ход встречи и добиться победы – 5:2. После первого тура «ДЮСШ-2» делит лидерство в своем квартете с санкт-петербургским «Зенитом-Выборгским», который разгромил ­ЦДКА – 6:0.

Команда Команда «ДЮСШ-2» – представители детско-юношеской спортивной школы № 2 «Межшкольный стадион», которая располагается в Екатеринбурге на бульваре Денисова-Уральского, 3а. Школа ведет свою историю с 1998 года, помимо футбола в школе преподают: пауэрлифтинг, спортивная аэробика, баскетбол, дартс, спортивный туризм, легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол.

По две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в основной плей-офф и будут вести борьбу за главный трофей. Команды, которые займут 3-е и 4-е места сыграют в плей-офф за 17 – 32-е места. Турнир завершится в пятницу, 2 июня.