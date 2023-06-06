«Синара» выиграла преимущество своей площадки

Матчи в Югорске получились яркими по накалу. Фото: Пресс-служба «Газпрома-Югры»

Мини-футбольный клуб «Синара» успешно стартовал в серии за бронзовые медали чемпионата России против прошлогоднего чемпиона страны – «Газпрома-Югры». Команды провели две встречи в Югорске, обменялись победами, а серия при счете 1:1 переместилась в Екатеринбург.

Стартовый поединок завершился со счетом 9:3 в пользу «Синары», и такого исхода вряд ли кто-то ожидал даже из самых преданных поклонников екатеринбургской команды. Команда Павла Чистополова отлично подошла к реализации своих моментов и сумела трижды отличиться по ходу первого тайма: мячи на свой счет записали Сергей Сорокин, Максим Герасимов и Валерий Дёмин. За пять секунд до перерыва хозяева один мяч отыграли, а в самом начале второго тайма сократили отставание до минимума.

Казалось, что интрига вернулась в матч, но вскоре отличился Валерий Дёмин и вновь довел преимущество своей команды до двух мячей. Дальше свою роль сыграли фолы, которые нахватали игроки «Газпрома». Арбитры назначили два десятиметровых удара, оба раза к мячу подходил Валерий Дёмин и оба раза был точен, оформив в матче покер.

При счете 6:2 «Газпрому» ничего не оставалось, кроме как выпускать пятого полевого игрока вместо голкипера. Хозяе­ва сумели один мяч отыграть, но дважды при этом были наказаны за ошибки: Иван Ишков и Максим Окулов поразили пустые ворота «Газпрома» и довели счет до крупного – 8:3. А последний мяч организовала екатеринбургская молодежь, которой тренерский штаб доверил игровое время. 19-летний Александр Бондаренко и 18-летний Денис Суховей, дебютировавший за основную команду, вдвоем вскрыли оборону «Газпрома», и Суховей сумел отличиться в первом матче за основу.

– Эмоции от матча зашкаливают, тренерский штаб дал мне шанс в конце матча, и я реализовал свой момент, – сказал после матча Денис Суховей. – Уровень игры по сравнению с Юниорлигой и Высшей лигой очень сильно отличается: здесь высокие скорости, раза в два выше точно. Сегодня была задача для меня выйти, не пропустить и реализовать моменты, мы с ней справились.

Второй матч получился более упорным. «Синара» трижды выходила вперед по ходу встречи. Сначала Павел Карпов дальним ударом открыл счет, затем отличился гроза «Газпрома-Югры» Валерий Дёмин, забивший пятый мяч в двух играх, а во втором тайме Максим Герасимов в третий раз обеспечил своей команде преимущество. Но «Газпром» каждый раз находил в себе силы возвращаться в игру, и к середине второго тайма на таб­ло было равенство – 3:3. В решаю­щий момент хозяевам помог стандарт: югорские футболисты забили после розыгрыша углового и вырвали победу – 4:3.

– На эмоциях тяжело сейчас анализировать, нужно посмотреть видео, – отметил наставник «Синары» Павел Чистополов после матча. – Команда работала, терпела, ребята – молодцы, старались. Обидное такое поражение. Сейчас нужно груз этот сбросить, выдохнуть и спокойно готовиться дальше к двум домашним матчам.

Теперь «Синара» получила преимущество своей площадки, и в случае двух побед 9 и 10 июня в Екатеринбурге команда Павла Чистополова завою­ет бронзу чемпионата России. Если после них в серии будет ничья, то судьба обладателей бронзовых медалей решится в Югорске 17 июня.