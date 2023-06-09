Темы дня

Спорт / Футбол
9 июня 2023, 14:50

На Среднем Урале пройдет Всероссийский день футбола

Футбол

В Екатеринбурге в манеже "Урал" пройдут финальные матчи Студенческой футбольной лиги. Фото: Павел Ворожцов

В фестивале, который пройдет 10 июня в рамках Всероссийского дня футбола, примут участие Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Новоуральск. В российских регионах массовые футбольные праздники для детей и взрослых пройдут впервые.

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, в регионе футболом занимаются более 66 тысяч человек, из них около 11 тысяч детей и подростков тренируются профессионально в спортшколах. В футбольном клубе "Урал" и мини-футбольном клубе "Синара" занимаются  только свердловские спортсмены. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы приветствуем инициативу Российского футбольного союза, учредившего в мае 2023 года Всероссийский день футбола, который в рамках одного фестиваля объединит влюбленных в футбол детей и взрослых", — добавил Леонид Рапопорт.

В Екатеринбурге в манеже "Урал" пройдут финальные матчи Студенческой футбольной лиги, блицтурнир среди свердловских женских команд и выставочные матчи сборных команд области среди спортсменов с церебральным параличом. Амбассадоры Российского футбольного союза Никита Баженов и футболисты клуба "Урал" проведут мастер-класс для участников проекта "Футбол в школе".

В Нижнем Тагиле на стадионе "Юность" пройдут матчи городского первенства среди младших возрастов, а также турнир среди дошкольников — участников проекта "Знакомство с футболом".

В Каменске-Уральском в День футбола пройдет турнир сред ветеранов (40+), посвященный памяти тренера Ивана Мухамедзянова. На стадионе "Космос" юные спортсмены проведут матчи городских турниров.

В Первоуральске на стадионе "Уральский трубник" будет организован блицтурнир по футболу среди дворовых клубов города. Он пройдет в трех возрастных группах.

В Новоуральске запланированы выставочные матчи среди ветеранов, сыграют мужские команды в футбольной дисциплине 8х8. Команды девушек сразятся на поле с юношами младших возрастов. Пройдет турнир по атомболу — волейболу ногами. Городская команда "Кедр" встретится в матче со старшими юношами из спортшколы № 2.

Также в грядущие выходные во многих городах Свердловской области пройдут матчи чемпионата области среди мужских команд. Поединки станут частью футбольного праздника.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале впервые пройдет Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта.

Еще по теме:

  • "Урал" разгромил "Химки" и сохранил место в Премьер-лиге
  • В Екатеринбурге в Международном фестивале университетского спорта примут участие представители 30 стран
  • Во дворах Екатеринбурга появятся 10 новых спортивных площадок

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.06.2023, 18:07 / Общество
Валерий Фальков и Евгений Куйвашев ознакомились с перспективными наработками уральских ученых
09.06.2023, 17:34 / Общество
Свердловская область направила партию гуманитарного груза в Белгород
09.06.2023, 17:18 / Общество
В преддверии Дня России свердловские школьники получили паспорта из рук Евгения Куйвашева
09.06.2023, 16:37 / Общество
В Каменске-Уральском в этом году благоустроили первый двор в рамках программы по формированию комфортной городской среды
09.06.2023, 16:30 / Экономика
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%