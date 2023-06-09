На Среднем Урале пройдет Всероссийский день футбола

В Екатеринбурге в манеже "Урал" пройдут финальные матчи Студенческой футбольной лиги. Фото: Павел Ворожцов

В фестивале, который пройдет 10 июня в рамках Всероссийского дня футбола, примут участие Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Новоуральск. В российских регионах массовые футбольные праздники для детей и взрослых пройдут впервые.

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, в регионе футболом занимаются более 66 тысяч человек, из них около 11 тысяч детей и подростков тренируются профессионально в спортшколах. В футбольном клубе "Урал" и мини-футбольном клубе "Синара" занимаются только свердловские спортсмены. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы приветствуем инициативу Российского футбольного союза, учредившего в мае 2023 года Всероссийский день футбола, который в рамках одного фестиваля объединит влюбленных в футбол детей и взрослых", — добавил Леонид Рапопорт.

В Екатеринбурге в манеже "Урал" пройдут финальные матчи Студенческой футбольной лиги, блицтурнир среди свердловских женских команд и выставочные матчи сборных команд области среди спортсменов с церебральным параличом. Амбассадоры Российского футбольного союза Никита Баженов и футболисты клуба "Урал" проведут мастер-класс для участников проекта "Футбол в школе".

В Нижнем Тагиле на стадионе "Юность" пройдут матчи городского первенства среди младших возрастов, а также турнир среди дошкольников — участников проекта "Знакомство с футболом".

В Каменске-Уральском в День футбола пройдет турнир сред ветеранов (40+), посвященный памяти тренера Ивана Мухамедзянова. На стадионе "Космос" юные спортсмены проведут матчи городских турниров.

В Первоуральске на стадионе "Уральский трубник" будет организован блицтурнир по футболу среди дворовых клубов города. Он пройдет в трех возрастных группах.

В Новоуральске запланированы выставочные матчи среди ветеранов, сыграют мужские команды в футбольной дисциплине 8х8. Команды девушек сразятся на поле с юношами младших возрастов. Пройдет турнир по атомболу — волейболу ногами. Городская команда "Кедр" встретится в матче со старшими юношами из спортшколы № 2.

Также в грядущие выходные во многих городах Свердловской области пройдут матчи чемпионата области среди мужских команд. Поединки станут частью футбольного праздника.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале впервые пройдет Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта.

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