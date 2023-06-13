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13 июня 2023, 18:21

В Свердловской области отметили День футбола

Никита Баженов во время автограф-сессии. Фото: Пресс служба ФФСО

Никита Баженов во время автограф-сессии. Фото: Пресс служба ФФСО

10 июня в нашей стране впервые отмечался Всероссийский день футбола, организованный Российским футбольным союзом. Праздничные мероприятия прошли и в городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Новоуральске и, конечно, в Екатеринбурге.

В столице Урала на площадке Академии футбольного клуба «Урал» состоялись сразу несколько мероприятий. Во-первых, прошел финал первой футбольной студенческой лиги. В финале встретились команды «Первомайка», представлявшая УрФУ, и «РГППУ». В упорной борьбе золотые медали завоевали игроки «Первомайки», которые одержали победу со счетом 3:1.

Помимо этого, состоялись блиц-турнир среди женских команд, а также выставочные поединки юных футболистов с ограниченными возможностями здоровья. А дети-участники проекта «Футбол в школу» смогли провести матч и посетить мастер-класс от игроков «Урала» и амбассадора мероприятия – экс-игрока сборной России Никиты Баженова.

После завершения всех мероприятий состоялись церемония награждения участников дипломами и сувенирами, а также фотосессия и автограф-сессия с Никитой Баженовым.

Областная газета Свердловской области
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