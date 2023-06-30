ФК "Урал" сыграл с алапаевской командой "Триумф" выставочный матч

По итогам 2022 года общая численность свердловчан, регулярно занимающихся футболом, превысила 66 тысяч человек. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Футболисты клуба "Урал" и алапаевской команды "Триумф", которая выступает в областном чемпионате, сошлись на дружеской игре на стадионе "Центральный" в Алапаевске. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В Свердловской области любят футбол, активно болеют за него. Это спорт номер один по числу регулярно занимающихся жителей региона. Им занимаются более 66 тысяч уральцев. Безусловно, мы будем и дальше создавать условия для развития футбола на Среднем Урале. Сегодня стоит задача развивать как имеющийся потенциал, так и активно готовить новые кадры, поддерживать интерес жителей области к этому красивому и очень зрелищному виду спорта", — сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Этот матч продолжил череду выставочных состязаний в городах Свердловской области. Ранее игроки "Урала" уже ездили в Нижний Тагил, Михайловск, Каменск-Уральский и Первоуральск. Такие дружеские матчи призваны "заразить" футболом уральцев.

Отметим, в 2020 году Министерство спорта Российской Федерации и Российский футбольный союз заключили соглашение со Свердловской областью о развитии футбола. Цели подписанного соглашения напрямую связаны с реализацией федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года.

По численности занимающихся футбол лидирует среди видов спорта, развиваемых на территории Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала о том, что Евгений Куйвашев и Александр Попов обсудили заявку на проведение этапов Всемирных игр дружбы на Среднем Урале.