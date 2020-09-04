Две голевые передачи Павла Дацюка принесли "Автомобилисту" победу над "Трактором"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал победу в первом матче нового сезона. "Шофёры" на выезде в тринадцатый раз подряд оказались сильнее "Трактора" - 3:1.

Екатеринбуржцы вышли вперёд в конце первого периода, отличился один из новичков клуба Сергей Зборовский. Однако челябинцы во втором периоде смогли выровнять положение, реализовав большинство. Долгое время ничейный счёт оставался на табло, ближе к концу встречи "Автомобилист" вновь вышел вперёд: Алексей Макеев получил передачу от Павла Дацюка, выкатился один на один и переиграл голкипера хозяев. А под занавес матча "шофёры" умудрились забросить в меньшинстве: всё тот же Дацюк отправил Дэна Секстона в быстрый прорыв, который завершился заброшенной шайбой. 3:1 - "Автомобилист" набирает первые два очка в новом сезоне.

Уже завтра "шофёры" проведут первую домашнюю встречу сезона. В Екатеринбурге "Автомобилист" примет московский "Спартак".