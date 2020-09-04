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4 сентября 2020, 14:43

Билл Питерс: "Впечатлён Павлом Дацюком. Он один из ведущих игроков нашей команды"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс во время пресс-конференции рассказал о своих впечатлениях от игры Павла Дацюка в матче с "Трактором".

- Павел Дацюк - один из ведущих игроков, особенно когда полностью здоров. Мне понравилось, как он взаимодействовал с Дэном Секстоном, как играл в меньшинстве. Блестящий процент выигранных вбрасываний, это очень важно. Также он вчера проявил своё голевое чутьё, отдав две результативные передачи. Мы обязательно будем использовать его, всё будет зависеть от здоровья, - отметил Билл Питерс.

Напомним, что вчера "Автомобилист" обыграл "Трактор" со счётом 3:1. Две голевые передачи на свой счёт записал Павел Дацюк, который стал третьим в команде по количеству времени, проведённого на площадке. Также стоит отметить, что Дацюк выиграл 70 процентов вбрасываний, в которых принимал участие в матче.

Областная газета Свердловской области

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