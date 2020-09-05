"Автомобилист" с минимальным счётом переиграл "Спартак"

Фото: Данил Паливода

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал вторую победу на старте нового сезона. "Шофёры" на своём льду обыграли "Спартак" - 1:0.

Первый период получился равным. Команды присматривались друг к другу, играя на встречных курсах, но без особых опасных моментов. В начале второго периода у хозяев появился шанс выйти вперёд, но "Автомобилист" плохо сыграл в большинстве. Зато через минуту после появления удаленного игрока гостей "шоферы" все же открыли счет: Михаил Мамкин сделал наброс на пятак, Степан Хрипунов закрыл обзор голкиперу, и шайба нырнула в дальний угол.

В третьем периоде "Автомобилист" играл активнее и был ближе к тому, чтобы забросить вторую шайбу, нежели "Спартак" к тому, чтобы счет сравнять. Но зрители больше голов не увидели: 1:0 в пользу "Автомобилиста".