Дацюк тащит «Автомобилист» на старте сезона в свои 42 года

Павел Дацюк на старте сезона взял на себя роль лидера «Автомобилиста». Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал вторую победу подряд на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Шофёры» на своём льду с минимальным счётом переиграли «Спартак» – 1:0.

Ограничения везде

Матч против московского клуба стал первым домашним для «Автомобилиста» в новом сезоне. Как уже писала «Областная газета», игры КХЛ проходят при соблюдении установленных санитарных норм.

Во-первых, для болельщиков необходимо наличие индивидуальных средств защиты (маски и перчатки). Ношение маски является обязательным, а вот за перчатками на хоккее следят не так пристально. Но при этом на каждом входе, а также в фойе арены можно воспользоваться антисептиком. Во-вторых, соблюдение социальной дистанции. На матчах КХЛ, как и на футбольных встречах чемпионата России, ограничено количество зрителей. Всё зависит от эпидемической ситуации в регионе: так, в Свердловской области заполняемость арен во время спортивных мероприятий не может превышать 30 процентов от максимальной. Учитывая, что КРК «Уралец» – одна из самых маленьких арен лиги (5 570 зрителей), многие болельщики просто не смогут попасть на все матчи, которые хотят посетить. При этом клуб продал более 1 000 абонементов, соответственно, билетов в свободной продаже остаётся крайне мало. Интересно, что зрителей действительно рассаживали далеко друг от друга, и визуально в зале казалось пусто. При этом на фан-сектор это почему-то не распространялось: активные фанаты традиционно находились на угловом секторе вплотную друг к другу.

Изменения коснулись и развлекательной части хоккейных матчей. По понятным причинам отсутствовали традиционные активности в перерывах встречи, не было живой музыки, которая заполняла паузы. Даже привычные танцы группы поддержки исчезли: платформы, на которых выступали девушки, находились близко к «чистой зоне», поэтому теперь танцуют только в проходах между секторами. Кстати, все зрители, которые привыкли сидеть возле льда, в том числе и журналисты (пресс-ложа располагалась вблизи льда) были вынуждены пересесть на другие места: первые три ряда арены также входят в «чистую зону».

Волшебство Коваржа

Что касается игровых моментов, то здесь в первую очередь стоит обратить внимание на то, что в двух играх «Автомобилист» пропустил всего одну шайбу. Одной из главных задач межсезонья было усиление именно оборонительной линии. «Шофёры» впервые за несколько сезонов приобрели иностранного защитника – Чарльза Геноуэя, также подписали контракты с Захаром Арзамасцевым и Сергеем Зборовским (он, кстати, уже успел отличиться в дебютном же матче за «Автомобилист»). И защита екатеринбургской команды стала выглядеть вариативнее и надёжнее.

Конечно, большую роль в том, что «шофёры» пропустили всего одну шайбу, сыграл любимец местной публики Якуб Коварж. Чешский вратарь начал новый сезон ударно: по его воротам нанесены 63 броска (в среднем за игру 31,5), из которых он отразил 98,41 процента (лучший результат недели). Коварж в очередной раз продемонстрировал свой высокий уровень и был признан лучшим голкипером недели КХЛ.

При этом у «Автомобилиста» пока далеко не всё получается в атаке. Если в Челябинске удалось отличиться трижды (хотя по броскам уступили «Трактору» почти в два раза), то вот в домашней встрече со «Спартаком» с реализацией были проблемы. Единственная шайба, которая влетела в ворота московской команды, получилась если не случайной, то по меньшей мере курьёзной: Михаил Мамкин набросил от синей линии на пятак, Степан Хрипунов закрыл обзор голкиперу и шайба нырнула в дальний угол ворот. При этом у «Автомобилиста» были и стопроцентные моменты, которые игроки екатеринбургской команды реализовать не смогли.

Конечно, сказывается отсутствие полноценного тренировочного лагеря. В команде новый тренерский штаб, есть новые игроки. И требовать от команды сразу внятной и яркой игры неправильно. Тем более что до сих пор по разным причинам отсутствуют в строю игроки основного состава: Анатолий Голышев, Джефф Плэтт и Брукс Мэйсек. Нет сомнений, что после того как они присоединятся к команде, атака «Автомобилиста» станет куда мощнее.

Очередная молодость Дацюка

Ещё хотелось бы обратить внимание, что в отсутствие лидеров атаки их роль взвалил на себя Павел Дацюк. 42-летний звёздный нападающий клуба в межсезонье долго размышлял о своём будущем. И всё-таки принял решение продолжить спортивную карьеру. Конечно, во многом на это решение повлиял факт наличия нового главного тренера «Автомобилиста» Билла Питерса, с которым Дацюк знаком ещё со времён выступления в НХЛ. Питерс, несмотря на возраст Павла Валерьевича, полностью доверился ему, поставил в первое звено с Секстоном и Макеевым, дал много игрового времени. И не прогадал. Дацюк в матче с «Трактором» показал блестящий процент выигранных вбрасываний (70 процентов), сделал две голевые передачи и завершил матч с коэффициентом полезности +2.

В матче со «Спартаком» Дацюк вновь был одним из самых заметных игроков на площадке, создавал моменты для себя и партнёров, вновь был хорош на вбрасываниях. За две игры Волшебник провёл на площадке в среднем 19 минут и 14 секунд – это лучший показатель среди нападающих команды. И это в 42 года! Хочется надеяться, что травмы не будут тревожить Дацюка, и он сможет внести большой вклад в действия «Автомобилиста», особенно в плей-офф.

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