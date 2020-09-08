Две стартовые игры «Авто» в МХЛ были перенесены

Пресс-служба "Авто" Расписание сезона МХЛ для "Авто". Фото: Пресс-служба ХК "Авто".

Хоккейный клуб «Авто» возьмёт свой старт в новом сезоне Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) позже, чем планировалось. Две стартовые игры екатеринбургского клуба были перенесены.

«Матчи «Авто» – «Стальные Лисы», которые должны были состоятся 6 и 7 сентября, по просьбе магнитогорского клуба переносятся на 16 и 17 декабря», – отмечается в заявлении «Авто».

Официальная причина переноса не была объявлена, но так как «Стальные Лисы» попросили перенести ещё две игры против «Толпара», вероятнее всего, в магнитогорском клубе выявлены случаи коронавируса.

Таким образом, «Авто» вступит в новый сезон 10 сентября. На своём льду екатеринбургская команда примет челябинский клуб «Белые Медведи». Повторная игра состоится 12 сентября. После этого «шофёры» проведут ещё две домашних встречи против «Кузнецких Медведей» 16 и 17 сентября. Также как и на матчах КХЛ, на играх молодёжного первенства смогут присутствовать лишь 30 процентов зрителей от максимальной заполняемости арены.

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