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9 сентября 2020, 09:52

"Автомобилист" разгромил "Куньлунь", забросив семь безответных шайб

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал третью победу на старте нового сезона. "Шофёры" в родных стенах не оставили китайскому "Куньлуню" никаких шансов - 7:0.

Ещё в первом периоде Георгий Белоусов, Чарльз Геноуэй и Павел Дацюк отличились по разу, обеспечив своей команде хороший задел. Во втором периоде "шофёры" продолжили радовать местную публику забитыми голами: сначала Алексей Макеев сделал счёт 4:0, а после этого Вячеслав Литовченко в меньшинстве забросил пятую шайбу. Не изменилась картина и в третьем периоде: екатеринбуржцы продолжали забивать, Дэн Секстон и Андрей Обидин отличились по разу и установили окончательный счёт встречи - 7:0. Отметим, что второй "сухарь" в нынешнем сезоне оформил Якуб Коварж.

Напомним, что следующую встречу "Автомобилист" проведёт дома. В пятницу "шофёры" примут нижегородской "Торпедо".

Областная газета Свердловской области

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