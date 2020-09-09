"Автомобилист" вырвался в лидеры КХЛ

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" продлил свою победную серию на старте нового сезона до трёх игр. На домашней арене "шофёры" без особых проблем расправились с китайским "Куньлунем" - 7:0.

В предыдущих двух матчах нового сезона "шофёры" хоть и одержали две победы, но в атаке действовали не самым лучшим образом. "Спартаку" дома забили лишь один раз, встречу с "Трактором" в свою пользу повернули лишь в конце третьего периода. Зато в матче с "Куньлунем" екатеринбуржцы, что называется, оторвались.

Уже в первом периоде "Автомобилист" отличился трижды. Сначала Питер Холланд прокатился через всю площадку, отдал передачу на дальнюю штангу, где Георгий Белоусов остался совсем один и открыл счёт в матче. Через минуту свою дебютную шайбу в составе "Автомобилиста" забросил Чарльз Геноуэй, который получил пас от Дэна Секстона из-за ворот и мощным броском буквально прошил вратаря гостей. А под занавес периода Павел Дацюк, проводивший свой 250-й матч в КХЛ, перехватил шайбу в чужой зоне и точным кистевым броском сделал счёт 3:0.

Долгое время команды обходились без голов, лишь во второй половине второго периода "шофёры" вновь сумели отличиться. Дэн Секстон в сольном проходе не сумел переиграть голкипера гостей, зато Алексей Макеев был первым на добивании. А через несколько минут подопечные Билла Питерса сумели забросить вторую в сезоне шайбу в меньшинстве. Вячеслав Литовченко вкатился в чужую зону, на замахе убрал соперника и вколотил шайбу в ворота.

Китайская команда и голкипера поменяла, и пыталась вернуться в игру за счёт тайм-аутов, но в этот вечер "Куньлуню" не помогало ничего. А "Автомобилист", поймав кураж, в третьем периоде отличился ещё дважды. Сначала Дэн Секстон воспользовался очередной ошибкой защитников гостей и кистевым броском поразил ворота китайской команды, а финальную точку в матче поставил воспитанник "Автомобилиста" Андрей Обидин - 7:0.

Благодаря этой крупной победе "Автомобилист" возглавил турнирную таблицу КХЛ. В трёх матчах у "шофёров" просто потрясающая разница забитых и пропущенных шайб - 11:1. Ну и здесь, конечно, стоит отметить блестящие действия Якуба Коваржа. Второй "сухарь" чешского голкипера принёс команде уверенную победу, а сухая серия Коваржа составляет уже почти восемь периодов.

Следующий матч "Автомобилист" проведёт дома. В пятницу "шофёры" на своём льду примут нижегородское "Торпедо".