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15 сентября 2020, 17:36

«Динамо-Строитель» стартовало в новом сезоне чемпионата России по хоккею на траве

Фото: Пресс-служба "Динамо-Строителя"

Фото: Пресс-служба "Динамо-Строителя"

В Казани начался чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд. И этот сезон для екатеринбургского «Динамо-Строителя», а также для остальных участников турнира, будет особенным.

«Областная газета» уже писала о том бардаке, который происходил в Федерации хоккея на траве России в конце 2019-го года. Главу организации арестовали, а без документов, доступ к которым был только у него, нельзя было ни сменить главу федерации, ни начать новый чемпионат России. Поэтому было принято решение о лишении Федерации хоккея на траве аккредитации, а команды временно присоединились к Федерации бейсбола России, которой, собственно, и отдали аккредитацию.

Новый сезон мужской Суперлиги должен был стартовать ещё в июле, но из-за всех этих войн начать его удалось только в сентябре. Соответственно, и формат турнира изменился. Все команды (всего их шесть) проведут три общих тура в трёх разных городах. В каждом из них клубы проведут по пять встреч.

Первый тур стартовал в Казани. «Динамо-Строитель» в упорном поединке уступило азовской «Тане» (2:3). Зато во втором матче екатеринбуржцы разгромили питерский клуб «УОР-2» – 9:0. «Покер» на свой счёт записал Александр Скиперский. Впереди у «Динамо-Строителя» встречи с принципиальными соперниками – «Динамо-Казанью», «Динамо-Электросталью» и ЦОП Москомспорта.

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  • Опубликовано в №171 от 16.09.2020

Областная газета Свердловской области

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