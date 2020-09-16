Первый дубль Голышева и три шайбы в большинстве: «Автомобилист» переиграл «Нефтехимик»

Брукс Мэйсек и Станислав Бочаров отличились по разу в матче с "Нефтехимиком". Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал новую выездную серию с победы. «Шофёры» в Нижнекамске оказались сильнее местного «Нефтехимика» – 6:3.

Уже в первом периоде екатеринбуржцы забросили четыре безответных шайбы в ворота хозяев. На первой минуте Никита Трямкин мощным броском открыл счёт, через несколько минут легионеры «Автомобилиста» провели образцовую атаку, которую завершил точным броском Брукс Мэйсек (в ассистентах – Дэн Секстон и Питер Холланд). В середине периода Станислав Бочаров получил прекрасную передачу от всё того же Секстона и реализовал большинство, а перед самым перерывом первую шайбу в нынешнем сезоне забросил Анатолий Голышев, который проводил всего второй матч после старта чемпионата.

Вполне естественно, что после такого яркого и результативного периода игроки «Автомобилиста» расслабились и уже играли, что называется, «по счёту». Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами (в составе екатеринбуржцев отличился Питер Холланд), а в третьем игровом отрезке хозяева предприняли попытку спасти матч и даже забросили две шайбы подряд, но преимущество «Автомобилиста» было слишком велико. Под занавес встречи Анатолий Голышев оформил дубль и установил окончательный счёт – 6:3.

Стоит отметить, что наконец-то заработало большинство «Автомобилиста»: екатеринбуржцы в матче с «Нефтехимиком» забросили аж три шайбы в игре в неравных составах, хотя до этого реализовали большинство всего один раз в четырёх матчах. Напомним, что в межсезонье клуб покинул тренер Константин Шафранов, который как раз отвечал за игру в неравных составах, и делал это очень хорошо: в прошлом сезоне «Автомобилист» стал лучшим по реализации большинства в регулярном чемпионате (28,7%).

Вырисовываются и оптимальные звенья, хотя как таковой предсезонки у команды не было. Неплохо включился в игру первого звена Анатолий Голышев, который играл с Дацюком и в прошлом сезоне, хорошо смотрятся легионеры, где никто не перетягивает одеяло на себя. Дэн Секстон – один из лучших в нынешнем составе «Автомобилиста», в пяти матчах у него две заброшенные шайбы и шесть передач (четвёртое место в списке бомбардиров лиги). Ну, и, конечно, не стоит забывать про Коваржа, который хоть и пропустил в последних двух встречах шесть шайб, по-прежнему хорош и спасает «Автомобилист», казалось бы, в безвыходных ситуациях.

Есть вопросы к обороне – в матче с «Нефтехимиком» было много ненужных удалений (особенно выходка Сергея Зборовского, который схлопотал удаление до конца матча на ровном месте), но при этом «шофёры» и неплохо отрабатывают в меньшинстве.

Впереди у «Автомобилиста» ещё одна выездная встреча: уже сегодня екатеринбуржцы в Мытищах сыграют против «Куньлуня». Отметим, что на данный момент подопечные Билла Питреса занимают четвёртую строчку на Востоке, но имеют на один сыгранный матч меньше, чем у лидеров конференции.

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