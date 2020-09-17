«Автомобилист» заработал более 15 миллионов рублей на продаже телевизионных прав

Фото: Павел Ворожцов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) посчитала прибыль клубов от продажи телевизионных прав. В прошедшем сезоне лига заработала рекордные 466,5 млн рублей.

В сезоне 2019/2020 лига осуществила продажу телевизионных прав в 34 страны вещания, включая Россию, и показала более 3 тысяч трансляций как на региональных, так и на федеральных и международных каналах. 30% от общей суммы разделили между всеми участниками прошлого сезона (24 команды), 40% от общей суммы были распределены по принципу телеспроса, оставшиеся 30% были распределены между участниками плей-офф.

Екатеринбургский «Автомобилист» сумел заработать на продаже телевизионных прав 15,8 млн рублей – это 14-й показатель среди всех команд. Лидером в этом списке оказался финский «Йокерит» (50,7 млн рублей), на второй строчке ЦСКА (47 млн рублей), на третьей – СКА (27,2 млн рублей).

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