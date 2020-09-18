"Автомобилист" во второй раз в сезоне обыграл "Куньлунь"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" сумел продлить победную серию в чемпионате КХЛ. В Мытищах "шоферы" одолели "Куньлунь" - 5:2.

Хозяева открыли счёт в самом начале встречи, однако еще до первого перерыва екатеринбуржцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд: отличились Анатолий Голышев и Павел Дацюк.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами (в составе "Автомобилиста" отличился Джефф Плэтт). А в третьем периоде екатеринбуржцы укрепили свое преимущество: Денис Бодров и Джефф Плэтт установили окончательный счёт матча - 5:2.