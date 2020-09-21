«Автомобилист» одержал волевую победу над «Авангардом»

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил свою беспроигрышную серию до трёх матчей. В родных стенах «шофёры» одержали в овертайме волевую победу над одним из лидеров Восточной конференции – «Авангардом» – 4:3.

По большому счёту, встреча с омской командой стала первым серьёзным испытанием в нынешнем сезоне для подопечных Билла Питерса. Перед игрой «Авангард» опережал екатеринбургский коллектив на одно очко в турнирной таблице и возглавлял Восточную конференцию, но при этом имел на один сыгранный матч больше.

С первых минут встречи обе команды взяли высокий темп, создавали опасные моменты, голкиперы постоянно вступали в игру. Однако забросить в первой двадцатиминутке никому не удалось. В начале второго периода Анатолий Голышев на ровном месте схлопотал двойной штраф за игру высоко поднятой клюшкой, и «Авангард» сумел этим воспользоваться: Корбэн Найт получил передачу от партнёра и с пятака расстрелял ворота Якуба Коваржа. После пропущенной шайбы «Автомобилист» завёлся, прижал соперника и устроил настоящий штурм, который привёл к ответному голу. Джефф Плэтт сделал передачу под бросок Михаилу Мамкину, который мощнейшим выстрелом поразил «девятку» ворот Эмиля Гарипова. Ещё до второго перерыва всё тот же Мамкин мог вывести «шофёров» вперёд, броски в этот вечер у защитника получались хорошо, но со вторым моментом Гарипов справился.

Третий период матча получился самым ярким. В самом его начале «Автомобилист» вышел вперёд: Чарльз Геноуэй сделал наброс от синей линии, голкипер «Авангарда» был закрыт игроками и не видел полёта шайбы, которая в итоге оказалась в воротах. Но уже через несколько минут гости вновь наказали екатеринбуржцев за ненужное удаление (на этот раз – за нарушение численного состава). Корбэн Найт оказался самым расторопным на пятаке и со второй попытки просунул шайбу между щитков Коваржа.

За восемь минут до конца «Авангард» усилиями своего капитана Алексея Емелина вышел вперёд, и, казалось, додержит преимущество. Но за две минуты до финальной сирены Станислав Бочаров забил очень курьёзный гол: нападающий нанёс бросок от синей линии, Эмиль Гарипов отбил плечом шайбу, которая взмыла в воздух и опустилась за шиворот голкиперу гостей – 3:3.

Овертайм выдался таким же жарким, как и третий период. «Автомобилист» создал несколько очень хороших моментов, один из которых превратился в гол. Павел Дацюк вкатился в чужую зону и с разворота шикарной передачей вывел Алексея Макеева один на один, ну а нападающий хладнокровно переиграл Гарипова.

Благодаря победе «Автомобилист» догнал по очкам «Авангард» – обе команды имеют по 13 баллов в своём активе и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но у екатеринбуржцев есть одна игра в запасе. Следующий матч «шофёры» проведут сегодня, 22 сентября, на своём льду подопечные Билла Питерса примут подмосковный «Витязь».

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