Две голевые передачи Дацюка не спасли "Автомобилист" от поражения от "Витязя"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" прервал свою победную серию в чемпионате КХЛ. "Шоферы" на своем льду в овертайме уступили "Витязю" - 3:4.

Уже на 17-й секунде екатеринбуржцы вышли вперёд, с передачи Павла Дацюка отличился Алексей Макеев. Однако еще до перерыва гости сумели счет сравнять.

Во втором периоде команды выстреливали дуплетом. Сначала "Витязь" забросил дважды в течение 15 секунд, а затем "Автомобилист" дважды подряд реализовал большинство: отличились Геноуэй и Овчинников.

В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели, а в овертайме сильнее оказались гости - 4:3.